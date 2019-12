De Nederlandse handbalsters hebben maandag ook hun tweede wedstrijd in de tweede ronde van het WK verloren. Door de nederlaag tegen Denemarken (24-27) is het bereiken van de halve finales niet onmogelijk, maar de route ernaartoe is wel lastiger geworden.

Estavana Polman en Danick Snelder waren met vijf treffers de topscorers bij Oranje. Lois Abbingh en Angela Malestein maakten vier goals tegen het stugge Denemarken.

Nederland begon met een mooie uitgangspositie aan de tweede ronde, maar verloor zondag ook al van Duitsland (23-25).

De nummer één en twee van groep I plaatsen zich voor de halve finales. Nederland staat met vier punten - meegenomen uit de eerste ronde - nog wel tweede, maar nummer drie Noorwegen (ook vier punten) spelen later op maandag nog tegen Zuid-Korea. Koploper Duitsland (vijf punten) verloor eerder op de dag met 28-29 van nummer vier Servië.

Oranje sluit de tweede poulefase woensdag af tegen de Zuid-Koreaanse vrouwen. Die wedstrijd begint om 7.00 uur (Nederlandse tijd) en zal in ieder geval gewonnen moeten worden. Noorwegen neemt het in de laatste speelronde op tegen Duitsland.

Stand Groep I 1. Duitsland 4-5 (+2)

2. Nederland 4-4 (+10)

3. Noorwegen 3-4 (+4)

4. Servië 4-4 (-12)

5. Denemarken 4-3 (-1)

6. Zuid-Korea 3-2 (-3)

Oranje komt niet door Deense defensie

Oranje had het maandag in de eerste helft erg lastig met de hechte Deense defensie. De aanval liep net als zondag tegen Duitsland niet en na het eerste kwartier had Nederland maar vier keer gescoord. De Deense vrouwen stonden op dat moment met 4-7 voor en liepen zelfs uit naar 4-9.

Door een tussensprint aan het einde van de eerste helft kwam Oranje terug tot 9-11, maar bij rust was het verschil weer vijf (9-14).

De Deense keeper Sandra Toft was in de Aqua Dome in Kumamoto een grote sta-in-de-weg voor de ploeg van Emmanuel Mayonnade; in de eerste dertig minuten leverde slechts 33 procent (9 uit 27) van de Nederlandse schotpogingen een treffer op.

De tweede helft begon met drie treffers voor Nederland (12-14), maar Oranje bleef moeite houden met scoren. De voorsprong van Denemarken bleef lang rond de vier à vijf goals hangen, al kwamen de Nederlandse vrouwen in de slotfase door vier goals op rij tot op één goal (20-21).

De Deense vrouwen gaven de zege echter niet meer uit handen, waardoor er woensdag voor Nederland een cruciaal duel met Zuid-Korea wacht.