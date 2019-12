Het mondiale antidopingbureau WADA heeft Rusland maandag voor vier jaar verbannen van alle mondiale sportwedstrijden. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Russische sporters niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking) en het WK van 2022 in Qatar.

Het bestuur van het WADA kwam maandag in Lausanne bijeen om te spreken over de bevindingen en aanbevelingen van het eigen 'Compliance Review Committee' (CRC), een speciaal comité dat onderzoek deed naar het Russische antidopingbureau RUSADA.

Het CRC vond bewijs dat er door de Russen flink gesjoemeld is met de begin dit jaar aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou. Het comité stelde daarom een flinke straf voor en de WADA-top besloot maandag unaniem om die aanbeveling over te nemen.

De straf betekent dat Rusland de komende vier jaar niet mee mag doen aan de Olympische Spelen (zowel de Zomerspelen als de Winterspelen), de Paralympische Spelen en de Jeugd Olympische Spelen. Ook mag het land niet deelnemen aan toernooien die worden georganiseerd door bonden die de sanctie tegen Rusland steunen.

'Schone' atleten mogen wel meedoen onder neutrale vlag

Overigens mogen sporters uit Rusland, die een onbesproken reputatie hebben en dat ook kunnen aantonen, onder de neutrale vlag wel deelnemen aan de eerder genoemde evenementen. Dit was de regel die het IOC vorig jaar bij de Winterspelen van Pyeongchang hanteerde.

Meerdere instanties, zoals het Amerikaanse antidopingbureau USADA, riepen op tot een volledige schorsing van alle Russische atleten. Het bestuur van WADA wil daar echter niet aan.

Rusland heeft 21 dagen om beroep aan te tekenen tegen het besluit. In dat geval wordt de zaak behandeld bij het internationaal sporttribunaal CAS. Pavel Kolobkov, minister van Sport, zei onlangs dat de gemanipuleerde data het gevolg zijn van technische problemen.

Het IOC van voorzitter Thomas Bach kwam met een opvallend scherpe verklaring na de bevindingen van het 'Compliance Review Committee' van het WADA. (Foto: Pro Shots)

IOC steunt beslissing WADA

Voorzitter Thomas Bach van het internationale olympisch comité (IOC) zei vorige week dat de beslissing van het WADA bindend zou zijn voor het IOC, omdat de olympische beweging de wereldantidopingcode heeft getekend.

Overigens mag Rusland volgend jaar waarschijnlijk wel gewoon meedoen aan het EK voetbal. Het WADA liet onlangs weten dat een eventuele schorsing geen invloed heeft op het Europees kampioenschap, omdat het geen wereldwijd toernooi betreft. Het Russische Sint-Petersburg is zelfs een speelstad op het EK.

Het grote Russische dopingschandaal begon in 2015. RUSADA werd toen geschorst nadat WADA een door de staat gestuurd dopingsysteem aantoonde. De bloed- en urinestalen van meer dan duizend sporters in zeker twaalf takken van sport zouden zijn vervalst, onder meer tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotsji.

Bij de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro mochten 282 Russen meedoen onder de eigen vlag. Twee jaar later deden er in Pyeongchang 169 'dopingvrije' Russische sporters mee onder neutrale vlag.