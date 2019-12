Femke Heemskerk is allesbehalve tevreden over haar prestatie in de finale van de 50 meter vrije slag bij de EK kortebaan in Glasgow. Ze had haar vierde medaille van het toernooi kunnen pakken, maar eindigde op de vijfde plaats.

"Het was niet zo goed, als ik heel eerlijk ben. Wat bij de estafette nog supergoed ging, ging hier niet goed. Daar kan ik heel kort over zijn", aldus een teleurgestelde Heemskerk bij de NOS.

"Ik vind de 50 meter vrij heel moeilijk, want het is heel snel. Het voelde wel goed, maar ik kwam net niet goed uit bij het keerpunt. Ik baal gewoon heel erg, want ik weet dat ik beter kan. Dat komt er op de 50 vrij nog niet uit."

De 32-jarige Heemskerk pakte eerder tijdens het toernooi brons op de 100 en 200 vrij en goud met de estafetteploeg op de 4x50 vrij. Vorig jaar veroverde ze bij de WK kortebaan nog zilver op de 50 vrij.

"Ik moet nog even kijken waar het aan ligt. Ik heb veel races in de benen, maar dat is geen excuus. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, want ik baal gewoon heel erg."

Van Vliet juist erg blij na finale

In tegenstelling tot Heemskerk is de 24-jarige Tamara van Vliet juist erg te spreken over haar resultaat in de finale. Ze had zich als laatste gekwalificeerd, maar werd knap vierde in een persoonlijk record van 23,83.

"Het ging super. Het was voor mij al een bonus dat ik in de finale zat en ik ben er superblij mee dat ik het zo afsluit", aldus Van Vliet, die hoopt dat haar sterke race het begin is van meer.

"Uiteindelijk is mijn ambitie om een gooi te doen naar een olympisch ticket. We gaan zien wat deze tijd volgende week op de langebaan oplevert. Ik denk dat snel omschakelen wel mogelijk is. Dit inspireert."

Nederland eindigde in Glasgow op tien medailles. Vrijdag, zaterdag en zondag komen de zwemmers in actie bij de Swim Cup in Amsterdam, die in het teken staat van kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Een aantal zwemmers, onder wie Heemskerk op de 50 en 100 vrij, heeft al een ticket te pakken.