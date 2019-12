Femke Heemskerk en Tamara van Vliet hebben zondag bij de EK kortebaan naast de medailles gegrepen op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse zwemsters eindigden als vijfde en vierde tijdens de finale in Glasgow.

Zowel Heemskerk (23,84) als Van Vliet (23,83) kwam net tekort voor het podium, al was de vierde tijd voor Van Vliet een knappe prestatie. Ze had zich als laatste gekwalificeerd voor de eindstrijd. Heemskerk zwom in de halve finales de vierde tijd.

Het goud was voor de Russische Maria Kameneva, die aantikte in 23,56. Het podium werd gecompleteerd door de Française Mélanie Henique (23,66) en de Deense Pernille Blume (23,73).

In de series hadden Valerie van Roon en Kira Toussaint zich namens Nederland eerder ook geplaatst voor de halve finales, maar ze waren langzamer dan Heemskerk en Van Vliet en er mochten per land maar twee zwemmers door naar de halve finales.

De 32-jarige Heemskerk won eerder deze week al brons op de 100 en 200 meter vrij. Bovendien won ze - net als Van Vliet - goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag.

Nederland eindigt op tien medailles

Heemskerk en Van Vliet waren de enige Nederlanders die nog in actie kwamen op de slotdag van de EK kortebaan. Nederland eindigt op tien medailles: vijf keer goud, eenmaal zilver en vier keer brons. Dat is er één minder dan bij de vorige EK in 2017.

Alleen Rusland en Italië waren in Glasgow succesvoller dan Nederland. De Russen pakten twintig medailles (12 goud, 5 zilver en 3 brons) en de Italianen stonden negentien keer op het podium (6 goud, 6 zilver, 7 brons).

Nederland was met een kleine ploeg vertegenwoordigd in Glasgow. Onder anderen achttienvoudig Europees kampioene Ranomi Kromowidjojo, die kiest voor een andere route richting de Olympische Spelen in Tokio, deed niet mee.