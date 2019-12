Femke Heemskerk en Tamara van Vliet hebben zich zondag bij de EK kortebaan geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag, die later op de avond gezwommen wordt in Glasgow.

Heemskerk zette met 23,85 de vierde tijd neer in de halve finales. Van Vliet klokte de achtste tijd (24,14) en mocht daardoor als laatste zwemster mee naar de eindstrijd. Maria Kameneva uit Rusland was de snelste op de sprint (23,55).

Heemskerk plaatste zich zondagochtend met de derde tijd in de series voor de halve finales. Van Vliet ging als achtste door. Valerie van Roon en Kira Toussaint eindigden ook in top zestien, maar ze waren langzamer dan Heemskerk en Van Vliet en er mogen per land maar twee zwemmers door naar de halve finales.

De 32-jarige Heemskerk won eerder deze week al brons op de 100 en 200 meter vrij. Bovendien won ze - net als Van Vliet - goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag.

De finale van de 50 vrij voor vrouwen is zondag om 19.20 uur. Heemskerk en Van Vliet zijn de enige Nederlanders die nog in actie komen in het avondprogramma van de slotdag.