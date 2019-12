Maarten van der Weijden gaat opnieuw een poging doen om zo veel mogelijk kilometers te zwemmen in 24 uur. De olympisch kampioen in het open water van Peking 2008 begint op 23 januari 2020 aan zijn derde poging.

"Als het de eerste twee keer niet lukt mag je het ook nog een derde keer proberen. Daarom doe ik 23 januari wederom een poging", schrijft Van der Weijden zondag op Instagram.

In mei 2017 en maart 2018 deed de 38-jarige Van der Weijden al een aanval op het wereldrecord van de Zweed Anders Forvass, die in 1989 tot 101,9 kilometer kwam.

In 2017 redde Van der Weijden het met 99,5 kilometer net niet. Vorig jaar verbeterde hij in zwembad De Warande in Oosterhout het wereldrecord wel (102,9 kilometer), maar die prestatie werd afgelopen september ongeldig verklaard. Er bleek namelijk niet constant een camera met geluid op de zwemmer gericht te staan.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, wil met zijn recordpogingen geld ophalen voor kankeronderzoek. Afgelopen juni voltooide hij nog de elfstedenzwemtocht en daarmee haalde hij ruim 6 miljoen euro op.

Die elfstedenzwemtocht keert volgend jaar terug in estafettevorm, zo liet Van der Weijden woensdag weten. Meerdere bekende Nederlanders zullen de tocht dan gaan zwemmen.