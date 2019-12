De handbalsters van Oranje roemden na de tweede nederlaag op het WK in Japan de Duitse keeper Dinah Eckerle. Vooral dankzij haar sterke optreden won Duitsland de tweederondepartij met 23-25.

"Hun keeper speelde een supergoede wedstrijd", zei Danick Snelder tegen de NOS. "Zij zorgt ervoor dat Duitsland met de zege naar huis gaat."

Ook Estavana Polman weet de nederlaag vooral aan de vele reddingen van de 24-jarige Eckerle. "Ze is gewoon een topkeeper. Als wij allemaal houdbare ballen schieten, groeit zij in de wedstrijd en gaat ze zich steeds beter voelen. We hadden zelf gewoon scherper moeten zijn."

Oranje kwam in Kumamoto tot 61 doelpogingen, maar dat leverde slechts 23 treffers op.

Keeper Dinah Eckerle viert de zege op Oranje met haar ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

Oranje weer terug op aarde na zege op Noorwegen

Door de nederlaag in het eerste duel in de tweede groepsronde staat Oranje weer met beide benen op de grond. Vrijdag was er nog grote vreugde na de 30-28-zege op Noorwegen, de eerste overwinning in twintig jaar op de angstgegner.

"De flow die we tegen Noorwegen wel hadden, kregen we vandaag niet te pakken", zei Polman. "Van onze kant was het gewoon niet goed genoeg vandaag."

Doordat Oranje de overwinningen op Servië en Noorwegen meenam naar de tweede groepsfase, maakt de ploeg nog altijd een goede kans om de halve finales te bereiken.

De twee beste ploegen van de poule gaan naar de halve eindstrijd en Nederland bezet achter Duitsland de tweede plek. Maandag (tegen Denemarken) en dinsdag (tegen Zuid-Korea) staan de laatste groepswedstrijden op het programma.

Snelder en Polman houden goede moed

Snelder stipte ook positieve punten aan van het duel met de Duitse vrouwen. "We hebben veel kansen gecreëerd en de dekking stond ook oké. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd."

Ook Polman hield de moed erin. "We moeten het koppie omhoog houden. Morgen spelen we tegen Denemarken weer een belangrijke wedstrijd."