Andy Ruiz heeft er spijt van dat hij niet hard genoeg heeft getraind voor het titelgevecht met Anthony Joshua. De Amerikaan verloor zaterdag zijn vier wereldtitels aan de Brit.

"Ik had wat overgewicht voor dit gevecht en kon daardoor niet zo snel bewegen als ik wilde", zei Ruiz op de persconferentie na het gevecht in Saoedi-Arabië. "Ik dacht dat het een voordeel zou zijn dat ik zwaarder was dan Joshua, maar dat bleek niet het geval."

Ruiz stapte zaterdag met 128 kilo de ring in, Joshua woog 'slechts' 102 kilo bij de 'Clash of the Dunes', zoals het gevecht in het openluchtstadion op het UNESCO-erfgoed in Dirayah genoemd werd.

Ruiz hield het tot het einde van de twaalfde ronde vol, maar Joshua had het gevecht volledig onder controle. De jury was eensgezind in de keuze om Joshua als winnaar aan te wijzen: tweemaal 118-110 en één keer 119-109.

Ruiz biedt excuses aan bij trainer en vader

De Mexicaanse Amerikaan bood na afloop zijn excuses aan tegenover zijn trainer en zijn vader. "Ik had beter moeten luisteren en harder moeten trainen. Maar ik had te veel zelfvertrouwen."

In aanloop naar het titelgevecht had Ruiz al laten weten dat hij het afgelopen half jaar- na zijn verrassende zege op Joshua in de eerste ontmoeting - vooral van het leven had genoten. "Mijn leven en dat van mijn familie in compleet veranderd. Ik heb niks te verliezen, want mijn droom is al uitgekomen", zei de dertigjarige bokser onder meer.

"Ik had dit gevecht serieuzer moeten aanpakken", realiseerde Ruiz zich achteraf. "Maar ik geloof ook dat ik sterker terug kan komen. In de toekomst zal ik opnieuw wereldkampioen zwaargewicht zijn. Laten we er een trilogie van maken met Joshua."

Joshua liet al weten open te staan voor een nieuw gevecht met Ruiz. Maar het lijkt veel meer voor de hand te liggen dat de wereldkampioen van vier boksbonden (WBA, IBF, WBO en IBO) het eerst op zal nemen tegen Tyson Fury, Deontay Wilder, Alexander Usyk of Kubrat Pulev.