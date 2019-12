De Nederlandse handbalsters zijn zondag niet goed begonnen aan de tweede ronde van het WK in Japan. In Kumamoto was Duitsland met 23-25 te sterk.

Oranje stond halverwege nog op een 12-11 voorsprong, maar aan het begin van de tweede helft liep Duitsland snel uit. In de slotfase maakte Nederland het nog een beetje spannend, maar het kon een verliespartij niet voorkomen.

De nederlaag hoeft geen grote gevolgen te hebben voor Nederland, want het begon als koploper aan de tweede ronde. De resultaten in de wedstrijden in de eerste ronde tegen Noorwegen en Servië werden meegenomen naar de volgende poulefase en die duels werden door Oranje beide gewonnen.

Duitsland is nu koploper met vijf punten, Nederland staat tweede met vier punten. De beste twee landen plaatsen zich voor de halve finales.

Maandag speelt Oranje tegen Denemarken en dinsdag is Zuid-Korea de opponent in het laatste groepsduel.

Stand Groep I 1. Duitsland 3-5 (+3)

2. Nederland 3-4 (+13)

3. Noorwegen 2-2 (+1)

4. Zuid-Korea 3-2 (-3)

5. Servië 3-2 (-13)

6. Denemarken 2-1 (-1)

Oranje na moeizaam begin bij rust op voorsprong

Oranje begon moeizaam aan het duel in de Aqua Dome Kumamoto en keek al snel tegen een achterstand van drie punten (1-4) aan. Langzaam maar zeker kwam de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade beter in de wedstrijd en kort voor rust stond Nederland drie doelpunten voor (11-8).

Duitsland, gecoacht door Henk Groener die tussen 2009 en 2016 Oranje nog onder zijn hoede had, kwam in de laatste minuten nog terug, waardoor Nederland met een minimale voorsprong van 12-11 de rust in ging.

Oranje begon moeizaam aan de tweede helft en scoorde slechts vier keer in het eerste kwartier. Toen de Duitsers met 16-19 leidden, vroeg Mayonnade een time-out aan om accenten in het spel van Oranje te kunnen verleggen.

Doelpuntenmakers Oranje tegen Duitsland 4 treffers: Kelly Dulfer

3 treffers: Lois Abbingh, Danick Snelder

2 treffers: Debbie Bont, Merel Freriks, Jessy Kramer, Angela Malestein, Estavana Polman, Laura van der Heijden

1 treffer: Dione Housheer

Time-outs Mayonnade hebben geen effect

Dat had weinig effect, want Duitsland liep uit naar 17-22, waarna Mayonnade nogmaals een time-out aanvroeg. Na de hervatting scoorde Oranje direct tweemaal, maar de Duitsers herstelden zich snel.

In de slotminuten wist Oranje de marge terug te brengen tot twee doelpunten verschil (22-24), maar Duitsland speelde het duel professioneel uit: 23-25.

De uitblinkende Duitse keeper Dinah Eckerle werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. 61 doelpogingen van Oranje leverden slechts 23 treffers op.