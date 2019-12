Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn zondag opnieuw wereldkampioen geworden in de klasse 49erFX. Het zeilduo had aan een derde plaats in de medalrace in het Nieuw-Zeelandse Auckland voldoende voor titelprolongatie.

Bekkering (28) en Duetz (26) kenden een moeizame week met wisselende resultaten in Nieuw-Zeeland. Pas zaterdag, op de voorlaatste dag van het WK, kwamen ze voor het eerst aan de leiding.

"De laatste dagen hebben we stabiel gepresteerd", zei Bekkering. "In de medalrace stond er veel wind en waren er hoge golven, maar we hebben ons eigen plan gevolgd. Heel tof dat we vandaag konden winnen."

Bekkering en Duetz vormen het eerste duo dat de wereldtitel in de 49erFX met succes weet te verdedigen. Vorig jaar waren ze in het Deense Aarhus de beste. De 49erFX-klasse bij de vrouwen maakt sinds 2013 deel uit van de WK.

Lambriex en Van Vugt bijna zeker van Olympische Spelen

Bart Lambriex en Pim van Vugt zeilden in de 49er-klasse naar de achtste plaats. Daarmee stelden ze een olympisch ticket voor Nederland veilig. Als het duo in het voorjaar bij een grote wedstrijd nog een top acht-klassering noteert, dan gaan zij naar Tokio.

We zijn ineens een heel eind op weg naar de Olympische Spelen", zei Lambriex. "Dit was het eerste evenement waar we iets goeds moesten doen, daar komen we nu met veel zelfvertrouwen uit. We zijn blij met de progressie die we hebben gemaakt, en nu vol motivatie door met de punten waar we aan kunnen werken.”

Bekkering en Duetz zijn als duo al geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werden zij nog zevende.