Anthony Joshua was zaterdag blij en opgelucht dat hij zijn criticasters de mond snoerde. Hij heroverde de vier wereldtitels in het zwaargewicht die hij een half jaar eerder zo verrassend verloor aan de Amerikaan Andy Ruiz.

"Soms zit de schoonheid in de eenvoud, dat was vandaag het motto", zei de dertigjarige Brit op de persconferentie na het gevecht in Saoedi-Arabië. "Ik heb het simpel gehouden en dat leidde tot een briljant optreden."

"Ik heb vandaag op een old school manier gevochten, in de stijl van de jaren 70. Uitdelen en zorgen dat je niet geraakt wordt."

Joshua had de 'Clash of the Dunes' - zoals het gevecht in het openluchtstadion in Dirayah genoemd werd - volledig onder controle, maar Ruiz hield het vol tot aan het einde van de twaalfde ronde.

De jury wees Joshua als winnaar aan, twee juryleden gaven hem met 118-110 de winst en de derde vulde 119-109 in op zijn scorekaart. Na afloop vielen Joshua en de Amerikaan Ruiz elkaar vriendschappelijk in de armen.

In juni leed Joshua tegen Ruiz zijn enige nederlaag in de 23 gevechten in zijn carrière. "Ik vergeleek het met een examen. Als je zakt, dan zorg je dat je je beter voorbereidt op het herexamen. Ik wist dat ik met mijn voorbereiding en discipline niet nogmaals zou verliezen van Andy."

Joshua raakt Ruiz met zijn linker. (Foto: Pro Shots)

Ruiz verontschuldigt zich bij trainer en vader

Ruiz vertelde na afloop dat hij niet topfit was. "Ik was te zwaar, daardoor kon ik niet bewegen zoals ik had gewild. Ik dacht dat ik profijt zou hebben van het feit dat ik zwaarder ben dan hij, maar dat was niet het geval."

Hij bood zijn excuses aan aan zijn vader en zijn coach. "Ik had beter naar ze moeten luisteren en harder moeten trainen. Ik kan niet wachten tot ik opnieuw ga vechten. Hopelijk weer tegen Joshua, laten we er een trilogie van maken."

Alleen titel in WBC ontbreekt nog voor Joshua

Die optie wilde Joshua openhouden, al lijkt de voorkeur van kampioen in de WBA, IBF, WBO en IBO uit te gaan naar een meer aansprekende tegenstander.

"Het maakt me niet uit wie mijn volgende tegenstander is. Alexander Usyk, Kubrat Pulev, Andy Ruiz en die andere twee namen wil ik nu niet noemen", doelde hij op Tyson Fury en Deontay Wilder. "Zodra een van hen er klaar voor is, ben ik dat ook."

"Jullie weten dat ik al tegen veel grote namen heb gevochten en ik heb ze allemaal verslagen. Ik kijk uit naar de volgende uitdaging."

Wilder is momenteel kampioen zwaargewicht van de WBC, de enige grote titel die ontbreekt op het palmares van Joshua.

Joshua kort na het heroveren van de vier kampioensriemen. (Foto: Pro Shots)