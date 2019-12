Alistair Overeem heeft zaterdag het UFC-gevecht met Jairzinho Rozenstruik in de absolute slotfase verloren. De Nederlander werd met nog vier seconden te gaan knock-out geslagen door de Surinamer.

Overeem ging neer door een rechte directe aan het eind van de vijfde ronde. De 39-jarige MMA-vechter had een hevig bloedende lip en de scheidsrechter beëindigde het duel onmiddellijk.

Het gevecht tussen Overeem en Rozenstruik was het main event van de UFC Fight Night in Washington. Het is de negentiende nederlaag in de MMA-carrière van Overeem, tegenover 45 zeges.

Overeem begon het gevecht als de nummer zes van de zwaargewichten op de UFC-ranking, Rozenstruik was de nummer veertien op die lijst. De 31-jarige Surinamer heeft sinds hij in 2017 de overstap maakte vanuit het kickboksen al zijn tien MMA-gevechten nog gewonnen.

Aanvankelijk zou Overeem het zaterdag in Washington opnemen tegen Walt Harris. De Amerikaan trok zich echter terug toen zijn dochter ontvoerd werd. Inmiddels is ze overleden.

Jairzinho Rozenstruik viert zijn zege op Overeem. (Foto: Pro Shots)

Struve verliest na illegale trappen van Amerikaan

Eerder op de avond verloor Stefan Struve zijn gevecht van de Amerikaan Ben Rothwell. De 31-jarige Beverwijker ging aan het einde van de tweede ronde knock-out.

De zege van Rothwell verdiende niet de schoonheidsprijs. Twee keer werd hij bestraft wegens een illegale lage trap.

Stefan Struve berust in zijn nederlaag. (Foto: Pro Shots)