Anthony Joshua heeft zijn wereldtitels van de boksbonden WBA, IBF, WBO en IBO terug. De Britse zwaargewicht nam zaterdag in Saoedi-Arabië revanche op de Amerikaan Andy Ruiz, die hem eerder dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan versloeg.

De dertigjarige Joshua werd na twaalf rondes in de woestijn in Al Dirayah, een historische buitenwijk van de Saoedische hoofdstad Riyad, unaniem door de jury uitgeroepen tot winnaar.

Het was de tweede partij tussen beide boksers in iets meer dan een half jaar tijd. Op 1 juni zorgde Ruiz in New York voor een enorme sensatie door Joshua met een technische knock-out te verslaan. De Brit, die pas zijn eerste nederlaag ooit leed, kondigde direct daarna aan een rematch te willen en kreeg al snel zijn zin.

De partij tussen de twee wereldtoppers werd flink gepromoot. Zo kreeg deze de titel 'Clash on the Dunes' mee, een verwijzing naar 'Rumble in the Jungle'. Dat was het historische gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman in 1974 in Kinshasa.

Joshua heeft door zijn zege de titels van vier van de vijf grote mondiale bonden in handen. Alleen de WBC-titel ontbreekt. De kampioensgordel van die bond is in handen van de Amerikaan Deontay Wilder.

Andy Ruiz zocht vaak het lijfgevecht op met Anthony Joshua. (Foto: Pro Shots)

Joshua slaat wenkbrauw Ruiz open

Beide vechters deelden elkaar in de eerste ronde een aantal flinke tikken uit. Dat leverde zowel Ruiz als Joshua een wond aan de linkerwenkbrauw op. Met name de wond van Ruiz bleek een kwetsbare plek, want Joshua wist die gedurende de partij steeds opnieuw open te krijgen.

Net als in de eerste partij leek de veel beweeglijkere Brit ook nu de overhand te hebben, maar vaak wist Ruiz zich met enkele ferme stoten terug te knokken. Halverwege de partij leek Joshua echter de overhand te krijgen.

Ruiz bleef strijden en wist Joshua wat van zijn stuk te brengen. De Brit reageerde af en toe geïrriteerd op de manier van boksen van de Mexicaanse Amerikaan, die vaak het lijf-aan-lijfgevecht opzocht en in die fase met zijn kortere en snellere armen in het voordeel was.

In de slotrondes wist Joshua zijn ogenschijnlijke voorsprong echter met verve te verdedigen. Alle drie de juryleden oordeelden dat de Brit de betere was, waardoor hij na een half jaar zijn vier gordels weer mag omhangen.