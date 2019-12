Arno Kamminga heeft zaterdag bij de EK kortebaanzwemmen in een Nederlands record ook de Europese titel op de 100 meter schoolslag veroverd. Kira Toussaint pakte in Glasgow ook het goud op de 50 meter rugslag en Femke Heemskerk eiste op de 200 meter vrije slag opnieuw een bronzen medaille voor zich op.

De 24-jarige Kamminga kwam in de finale van de 100 meter schoolslag tot een tijd van 56,06 seconden. Daarmee was hij veertien honderdsten sneller dan zijn eigen Nederlands record, dat hij in oktober in Amsterdam realiseerde. Hij bleef de Wit-Rus Ilya Shymanovich (56,42) en de Italiaan Fabio Scozzoli (56,55) voor.

Voor Kamminga was het zijn tweede Europese titel tijdens dit toernooi. De Katwijker triomfeerde eerder op de 200 meter schoolslag en moest op de 50 school genoegen nemen met het brons. Tevens werd hij met de gemengde estafetteploeg tweede op 4x50 meter wisselslag.

Op de 50 meter rugslag tikte de 25-jarige Toussaint in de eindstrijd aan in 25,84 seconden. Daarmee liet de Amstelveense de Française Béryl Gastaldello (26,03) en de Poolse Alicja Tchorz (26,16) achter zich.

Toussaint bleef met haar tijd wel boven haar eigen Nederlands record, dat ze eerder zaterdag tijdens de halve finales in Schotland in 25,75 verbeterde. Daarmee was ze bovendien slechts vijf honderdsten langzamer dan het Europese record van de Kroatische Sanja Jovanovic uit 2009.

Eerder dit toernooi greep Toussaint ook de Europese titel op de 100 rug en met de estafettevrouwen op de 4x50 vrij. Tevens veroverde ze brons op de 200 rug en zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 wissel.

Kira Toussaint triomfeerde op de 50 meter rugslag. (Foto: Pro Shots)

Heemskerk verovert ook brons op 200 vrij

De 32-jarige Heemskerk tikte in de finale van de 200 vrij aan in 1.53,35. Daarmee moest de Zuid-Hollandse de Britse Freya Anderson (1.52,77) en de Italiaanse Federica Pellegrini (1.52,88) voor zich dulden.

Vrijdag moest Heemskerk op de 100 vrij ook al genoegen nemen met een bronzen medaille. Tevens pakte ze met de estafettevrouwen de Europese titel op de 4x50 vrij en met de gemengde estafetteploeg het zilver op de 4x50 meter wisselslag.

Voor Joeri Verlinden viel het doek in de halve finales van de 50 meter vlinderslag. De Limburger tikte met 22,97 als achtste aan in zijn heat en noteerde de veertiende tijd in totaal.

De EK kortebaan in Glasgow is afgelopen woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het aantal Europese titels voor Nederland tijdens dit toernooi staat nu op vijf en het aantal medailles op tien.