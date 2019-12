Marianne Vos heeft zaterdag haar rentree in het veldrijden opgeluisterd met een overwinning. De Brabantse schreef de Ethias Cross in het Belgische Essen op haar naam.

De 32-jarige Vos reed na zo'n twintig minuten koers alleen aan kop en gaf de leiding in de wedstrijd niet meer uit handen. Het podium werd gecompleteerd door het Hongaarse talent Blanka Kata Vas en de Britse Anna Kay.

Voor Vos was het haar eerste veldrit van het seizoen en de tweede zege uit haar loopbaan in Essen. De renster van CCC-Liv kwam tot en met oktober nog in actie op de weg en liet de eerste veldritten van het seizoen aan zich voorbij gaan om rust te pakken.

Bij haar comeback in Essen had zevenvoudig wereldkampioen veldrijden Vos geen concurrentie van veel toppers. Onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn, Annemarie Worst en Sanne Cant stonden niet aan de start.

Vos gaat van 9 tot en met 19 december op trainingskamp met haar ploeg. Daarna heeft ze nog zes veldritten opgenomen in haar programma, met onder meer de NK in Rucphen (12 januari) en de WK in het Zwitserse Dübendorf (2 februari).

Mathieu van der Poel komt dit weekend niet in actie. De Nederlander verkoos een trainingskamp in Spanje boven deelname in Essen.