Het vertrouwen bij de Nederlandse handbalsters is door de zeldzame overwinning op angstgegner Noorwegen groter dan ooit dit WK. Ook aanvoerder Danick Snelder geniet van de sfeer bij Oranje, maar probeert de nieuwe verwachtingen in aanloop naar de cruciale fase van het toernooi enigszins te temperen.

"We nemen nu vier punten mee naar de hoofdronde en dat is mooi, maar het zegt helemaal niks", benadrukte Snelder zaterdag vanuit Japan in gesprek met NUsport. "Als we de komende wedstrijden verliezen, gaan we gewoon met diezelfde vier punten naar huis. Er zijn nog te veel pieken en dalen om verder te kijken."

De ontlading was vrijdag desondanks onverminderd groot bij Nederland na de heroïsche zege op Noorwegen. De vicewereldkampioen won de laatste jaren in cruciale duels telkens van Oranje, maar na een periode van twintig jaar zonder zege ging de overwinning eindelijk weer naar Nederland (30-28).

"We hebben nog wel een klein feestje gevierd", vertelde de 29-jarige Snelder. "We waren ook laat klaar met de nabespreking, waardoor iedereen vanmorgen wat vermoeider wakker werd dan normaal. Maar het gevoel is nu natuurlijk heel goed."

"We hebben de laatste tijd zo vaak gelezen en gehoord dat we niet van Noorwegen kunnen winnen en nu hebben we aangetoond dat we dat wél kunnen. Niet iedereen in de selectie heeft de vorige ontmoetingen met Noorwegen meegemaakt, maar veel van ons hebben hier zo lang op gewacht. Het is onwijs mooi dat het eindelijk lukt."

De handbalsters wonnen voor het eerst sinds 1999 van Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

'Eerlijkheid is belangrijk in onze groep'

De overwinning op Noorwegen betekende de vierde zege van Nederland in de eerste groepsfase, nadat eerder werd afgerekend met Angola, Cuba en Servië. Na de valse start tegen Slovenië werden nog vraagtekens gezet bij de kansen van Oranje op het WK, terwijl de ploeg nu weer in verband wordt gebracht met de wereldtitel.

"Na die wedstrijd tegen Slovenië hebben we elkaar de waarheid gezegd en dat heeft geholpen", blikte Snelder terug. "Die eerlijkheid is heel belangrijk in onze groep. Dat we het daarna zo goed op hebben gepakt, maakt me best wel een beetje trots. De sfeer en de energie in de groep is heel goed."

Aangezien Slovenië er niet in slaagde om net als Nederland, Noorwegen en Servië de hoofdronde te bereiken, neemt Oranje de volle vier punten mee naar de volgende fase van het WK. Daarin wacht de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade duels met Duitsland, Denemarken en Zuid-Korea, de drie beste landen uit groep B.

Estavana Polman was tegen Noorwegen belangrijk met vijf treffers. (Foto: Pro Shots)

'Het worden twee superzware duels binnen 24 uur'

Opvallend is dat uitgerekend wereldkampioen Frankrijk het niet redde in die poule door onder meer nederlagen tegen Denemarken en Zuid-Korea. "Dat zegt genoeg over de kracht van die landen. Ze hebben laten zien in vorm te zijn en laten zich echt niet door ons afschrikken", aldus Snelder.

Nederland begint de hoofdronde zondag om 10.00 uur met een wedstrijd tegen Duitsland en komt maandag direct weer in actie tegen Denemarken, waarna woensdag het slotduel met Zuid-Korea wacht. De beste twee landen plaatsen zich voor de halve finales.

"Met twee superzware duels binnen 24 uur wacht ons een heel pittig programma, maar daar hebben meer landen last van. Het is belangrijk om heel te blijven. We zitten lekker in het toernooi en staan er goed voor, hopelijk kunnen we dat in de komende wedstrijden weer laten zien."

Nederland hoopt net als bij de laatste twee wereldkampioenschappen op het podium te eindigen. In 2015 werd zilver veroverd en twee jaar geleden volgde brons voor Oranje, dat ook op de laatste twee EK's in de prijzen viel (zilver in 2016 en brons in 2018).