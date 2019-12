Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben zaterdag op de voorlaatste dag van het WK zeilen in Nieuw-Zeeland goede zaken gedaan in de 49erFX-klasse door naar de eerste plek te stijgen.

Bekkering en Duetz klommen vrijdag al naar de tweede positie in de stand met een achterstand van elf punten op Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze. Ze wisten het Braziliaanse duo zaterdag te passeren in Auckland.

"Het was een moeilijke en heel spannende dag met veel veranderingen in de wind", zei het Nederlandse duo na de race. "We zijn nu voorbij de Brazilianen door vooral steady te varen en onze eigen wedstrijden te blijven varen."

Bekkering en Duetz, die al geplaatst zijn voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, verdedigen hun wereldtitel in Auckland. Het Braziliaanse duo Grael/Kunze is de regerend olympisch kampioen en heeft in de WK-stand nu evenveel punten als Bekkering en Duetz.

Bart Lambriex en Pim van Vugt hopen in de 49er-klasse een landenplek te verdienen voor de Olympische Spelen, waardoor ze kans houden op een ticket voor Tokio. Ze staan momenteel op de achtste positie en liggen daarmee op koers om dat doel te halen.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.