Femke Heemskerk heeft zaterdag bij de EK kortebaan in Glasgow de halve finales op de 200 meter vrije slag bereikt. Kira Toussaint en Joeri Verlinden deden hetzelfde op respectievelijk de 50 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag.

Heemskerk tikte in de series van de 200 vrij aan in een overtuigende tijd van 1.55,03. Ze won daarmee niet alleen haar heat, maar was van iedereen de snelste in de series. De Nederlandse pakte in haar rijke carrière al vijf EK-medailles op de kortebaan.

De 32-jarige Heemskerk stond vrijdag twee keer op het podium in Glasgow. De geboren Roelofarendsveense pakte brons op de 100 meter vrije slag en veroverde met Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Toussaint goud op de 4x50 meter vrij.

Toussaint had geen enkele moeite om zich voor de halve finales op de 50 meter rugslag te plaatsen. De Amsterdamse tikte aan in 26,04 en klokte daarmee de op één na beste tijd in de series. Alleen Beryl Gastaldello uit Frankrijk was sneller.

De 25-jarige Toussaint beleeft een uitstekend EK. De rugslagspecialiste won in Glasgow - naast haar bovengenoemde gouden plak met de estafetteploeg - al goud op de 100 rug, brons op de 200 meter rugslag en zilver op de 4x50 meter wisselslag met de gemengde ploeg.

Kira Toussaint mag de halve finale op de 50 meter rugslag gaan zwemmen. (Foto: Pro Shots)

Verlinden nipt door, Puts strandt in series

Joeri Verlinden mag zich gaan opmaken voor de halve eindstrijd op de 50 meter vlinderslag, die net als de halve finales op de 100 vrij en 50 rug zaterdagavond op het programma staan. Zijn tijd van 23,10 was net genoeg om door te gaan.

Jesse Puts kon het voorbeeld van Verlinden niet volgen op de 100 meter vrije slag. De Utrechter, die op de WK kortebaan in 2016 goud veroverde op de 50 vrij, strandde met een tijd van 47,88 in de series.

De Europese kampioenschappen kortebaan zijn woensdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Nederland is met een kleine ploeg naar Glasgow afgereisd; onder anderen Ranomi Kromowidjojo is niet van de partij.

Nederland staat momenteel op zeven medailles: drie keer goud, drie keer brons en één keer zilver. Dat aantal is goed voor de vierde plek op de medaillespiegel.