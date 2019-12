Dafne Schippers en Sifan Hassan komen volgend jaar niet in actie bij de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing. De Nederlandse topatletes laten het toernooi schieten, omdat het niet in hun schema richting de Olympische Spelen in Tokio past.

"Het toernooi valt een beetje ongelukkig en heeft echt geen prioriteit in een olympisch jaar", zegt Bart Bennema, bondscoach van de sprintgroep op Papendal, vrijdag tegen het AD.

Vier jaar geleden sprintte Schippers enkele maanden voor de Spelen in Rio de Janeiro nog naar zilver op de 60 meter bij de WK indoor in Portland. "Maar die reis combineerden we destijds met een lang trainingskamp in Florida", verklaart Bennema.

"Nu heeft ze er niet direct iets te zoeken. Haar liesklachten waar ze in Doha last van had zijn weg, maar we werken nog hard aan haar rug en daarom willen we geleidelijk en goed opbouwen."

Schippers is wel van plan om volgend jaar bij drie andere indoorwedstrijden in actie te komen. Hassan slaat hoogstwaarschijnlijk het volledige indoorseizoen over om zich te richten op de Spelen van komende zomer in Tokio.

Sifan Hassan werd dit jaar wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Visser komt wel in actie bij WK indoor

In tegenstelling tot Schippers en Hassan doet Nadine Visser wel mee in Nanjing. De atlete uit Hoogkarspel veroverde dit jaar bij de EK indoor goud op de 60 meter horden en behaalde vorig jaar brons op dat nummer bij de WK indoor.

"Nadine is goed op toernooien. We trainen lekker door en zorgen dat ze scherp aan de start staat, maar zullen haar indoorseizoen verder beperken", legt Bennema uit.

De WK indoor in het Chinese Nanjing staan volgend jaar van 13 tot en met 15 maart op het programma. De Olympische Spelen in Tokio gaan op 24 juli van start.

