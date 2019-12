Schaker Igors Rausis is vrijdag door de internationale schaakbond FIDE voor zes jaar geschorst omdat hij tijdens een toernooi zijn telefoon op het toilet gebruikte om te spieken. De Lets-Tsjechische speler raakte tevens zijn titel als grootmeester kwijt.

Rausis werd afgelopen zomer tijdens het Straatsburg Open op heterdaad betrapt. Er werd een telefoon gevonden op een toilet dat net door de grootmeester was gebruikt. Daarop had hij een app geopend die vraagstukken bij het schaken kan oplossen.

De 58-jarige Rausis bekende dat de telefoon van hem was. "Ik kan het niet ontkennen. Het was een vlaag van verstandsverbijstering", zei hij destijds tegen Chess.com.

"Ik was geestelijk gewoon de weg kwijt en was moe na de ochtendwedstrijd. De voortdurende beschuldigingen aan mijn adres op Facebook over vals spel speelden ook een rol."

Rausis werd al lange tijd verdacht van valsspelen. Volgens de FIDE zou hij zijn tegenstanders vanaf 2015 regelmatig hebben bedrogen. In drie gevallen had hij zijn telefoon gebruikt en in een ander geval had hij vooraf de uitslag van een wedstrijd al geregeld met zijn opponent.

'Dit is in ieder geval een goede les voor andere spelers'

De schorsing geldt met terugwerkende kracht voor toernooien van juli 2019 tot juli 2025. Hij mag nog wel werken als een privécoach of meedoen aan online toernooien, zolang het maar geen FIDE-gerelateerde evenementen zijn.

De geboren Oekraïner realiseerde zich eerder al dat zijn carrière ten einde was. "Dit is in ieder geval een goede les. Niet voor mij, want ik heb mijn laatste partij al gespeeld, maar voor andere spelers", liet hij weten.

Rausis werd in 1992 grootmeester en is in de loop der jaren uitgekomen voor Letland, Bangladesh en Tsjechië. Hij staat momenteel nog 47e op de wereldranglijst met een elo-ranking (de sterkte van een speler) van 2.685.