De Nederlandse handbalsters hadden al voor de wedstrijd tegen Noorwegen het gevoel dat er een stunt in zou zitten. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won vrijdag op het WK in Japan voor het eerst in twintig jaar van de angstgegner: 30-28.

"Eindelijk! Ik moet het nog even laten bezinken", zei een dolblije Jessy Kramer na de zege bij de NOS. "We zijn keihard blijven vechten en stapje voor stapje kwamen we terug en toen voelden we: oké, het kan toch. En dan winnen we gewoon van Noorwegen, eindelijk!"

De Noorse vrouwen wonnen de laatste jaren steevast van Nederland: 31-23 in de WK-finale van 2015, 36-26 in de strijd om het brons bij de Spelen van 2016, 30-29 in de EK-finale van 2016, 32-23 in de halve finale van het WK van 2017 en 29-16 bij het EK van 2018.

Vrijdag leek Oranje opnieuw een nederlaag te moeten incasseren toen Noorwegen halverwege met 18-14 leidde. Maar na rust boog de formatie van Mayonnade de achterstand om en won zo voor het eerst sinds 1999 van de Scandinaviërs.

"Tijdens de tweede helft voelden we dat we dit gingen doen", liet Kramer weten. "Voor de wedstrijd zeiden sommigen ook al dat ze zo'n goed gevoel hadden over vandaag."

Oranje won voor het eerst in twintig jaar van Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Wester: 'We hebben echt een goede mix'

Ook Tess Wester kon haar geluk niet op met de overwinning. "Het heeft even geduurd, maar ik ben zó blij", jubelde de doelvrouw. "Het geeft zo'n fijn gevoel om te zien hoe makkelijk wij in de tweede helft scoren en dat we zo veel creatieve speelsters in het team hebben die iets kunnen forceren."

"We moeten onszelf niet overschatten, maar ik denk dat we echt een goede mix hebben. We vechten tot het einde en het is zo lekker als we elkaar aankijken en weten dat we er voor 100 procent voor gaan."

Wester werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd, maar hecht daar weinig waarde aan. "Dat vind ik heel erg fijn, maar ik doe het niet alleen. Ik ben heel erg blij en trots dat we dit als team flikken."

Loïs Abbingh was met zes treffers topscorer aan Nederlandse zijde. (Foto: Pro Shots)

Polman: 'Als we zo blijven spelen, kunnen we iedereen verslaan'

Door de stunt tegen Noorwegen gaat Nederland met vier punten als groepswinnaar door naar de tweede ronde in Japan. De punten die in eerste ronde zijn behaald tegen landen die ook doorgaan, worden meegenomen naar de tweede ronde.

Estavana Polman heeft er door de verrassende zege op Noorwegen vertrouwen in dat Oranje ook in die ronde goed voor de dag zal komen. "Als we zo als team blijven spelen en deze agressiviteit kunnen vasthouden, dan kunnen we iedereen verslaan", aldus de opbouwspeelster, die vijf keer scoorde.

"Hier moeten we even van genieten, dit is fantastisch", vervolgde ze. "Het was lastig in de eerste helft, maar in de tweede helft werden ze door ons snelle spel moe en ontstonden er wat kleine gaatjes. Ik ben echt heel trots. Het is zo genieten als je in zo'n team mag spelen."

In de tweede ronde, die uit twee poules met ieder zes landen bestaat, belandt Nederland in een groep met Zuid-Korea, Duitsland, Noorwegen, Servië en Denemarken. De twee beste teams per groep gaan naar de halve finales. Zondag is Duitsland de eerste tegenstander in de tweede ronde.