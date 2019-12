De Nederlandse handbalsters gaan als groepswinnaar naar de tweede ronde van het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won vrijdag voor het eerst in twintig jaar van angstgegner Noorwegen: 30-27.

Oranje keek lang tegen een achterstand aan tegen de verliezend finalist van het vorige WK. Pas halverwege de tweede helft kwam Nederland op gelijke hoogte met Noorwegen, mede dankzij zes treffers van topscorer Lois Abbingh. Na 26-25 gaf Nederland de voorsprong nooit meer uit handen en boekte het de eerste zege op Noorwegen sinds 1999 (24-18).

De Noorse vrouwen wonnen de laatste jaren steevast van Nederland: 31-23 in de WK-finale van 2015, 36-26 in de strijd om het brons bij de Spelen van 2016, 30-29 in de EK-finale van 2016, 32-23 in de halve finale van het WK van 2017 en 16-29 bij het EK van 2018.

Nederland, dat zich donderdag al plaatste voor de tweede ronde van het WK, besluit poule A als groepswinnaar met acht punten uit vijf wedstrijden. Eerder versloeg Oranje Angola (35-28) en Cuba (51-23), de zwakke broeders in groep A, met ruime cijfers. De ploeg van Mayonnade begon het toernooi met een 26-32-nederlaag tegen Slovenië.

In de tweede ronde, die uit twee poules met ieder zes landen bestaat, belandt Oranje in een groep met Zuid-Korea, Duitsland, Noorwegen, Servië en de winnaar van de poulewedstrijd tussen Frankrijk en Denemarken. De twee beste teams per groep gaan naar de halve finales.

Nederland begint zondag met vier punten voorsprong aan de tweede ronde in Japan, omdat de punten uit de eerste ronde die behaald zijn tegen landen die ook doorgaan, worden namelijk meegenomen naar de tweede ronde. Nederland won eerder al van Servië (36-23). Noorwegen was al zeker van de tweede ronde.

Oranje moet in achtervolging

Tegen Noorwegen liep Oranje bij de start achter de feiten aan. Na ruim een kwartier spelen vroeg bondscoach Mayonnade bij een 4-7-achterstand een time-out aan, omdat Oranje voor liefst vijf minuten de Noorse muur niet kon slopen. Bij rust stond het 14-18 in het voordeel va de Noren, die als nummer één van de groep aan de wedstrijd tegen Nederland begonnen.

Nederland kwam na rust sterk uit de startblokken en verkleinde de marge naar één treffer, waarna Noorwegen weer op 20-23 kwam. Toch rechtte Oranje de rug. Nederland kwam op 23-23. Abbingh gooide bij 26-25 Nederland voor het eerst op voorsprong, waarna de zege niet meer in gevaar kwam.

Nederland eindigde de laatste twee wereldkampioenschappen op het podium (zilver in 2015 en brons in 2017) en hoopt ook nu weer eremetaal veilig te stellen. De wereldkampioen in Japan plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De nummers twee tot en met zeven mogen aan een olympisch kwalificatietoernooi meedoen.