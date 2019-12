Kira Toussaint heeft vrijdag andermaal haar goede vorm op de EK kortebaan in Glasgow getoond. De kersverse Europees kampioen op de 100 meter rugslag bereikte ook op de 200 rug meter de finale.

In haar serie tikte Toussaint als eerste aan in 2.04,64, met die tijd ging ze als derde door naar de eindstrijd. Alleen de Italiaanse Margherita Panziera (2.02,88) en de Oekraïense Daryna Zevina (2.03,35) waren sneller. Vrijdag rond 18.23 uur wordt de finale van het nummer gezwommen.

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag plaatste zich ook voor de finale. Toussaint, Femke Heemskerk, Tamara van Vliet en Valerie van Loon zwommen met 1.35,66 de snelste tijd van iedereen. Ook Denemarken, Rusland, Frankrijk, Polen, Duitsland en Slovenië staan vanavond rond 20.16 uur in de finale.

Ook Kamminga en Puts door

Arno Kamminga, die een dag eerder Europees kampioen werd op de 200 meter schoolslag, is op de 100 meter schoolslag nog in de race voor de medailles. In 56,71 plaatste hij zich voor de halve eindstrijd.

Jesse Puts plaatste zich voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. De wereldkampioen van drie jaar geleden zwom in zijn serie een tijd van 21.46. Tien mannen waren sneller dan Puts.

Op de 200 meter wisselslag is Arjan Knipping uitgeschakeld. Zijn tijd van 1.55,99 bleek nipt onvoldoende voor een plek in de halve finales.