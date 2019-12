Eva de Goede en Frédérique Matla zijn genomineerd voor de verkiezing van wereldhockeyster van het jaar, zo maakte wereldfederatie FIH vrijdag bekend.

De Goede en Matla hebben in de strijd om de uitverkiezing concurrentie van de Argentijnse Carla Rebecchi, de Nieuw-Zeelandse internationals Stacey Michelsen en Olivia Merry en Janne Müller-Wieland uit Duitsland. De winnares wordt in februari 2020 bekendgemaakt.

De winnares wordt bepaald aan de hand van een stemprocedure, waarin coaches en speelsters (50 procent), fans (25 procent) en media (25 procent) een aandeel hebben.

De Goede, speelster van Amsterdam en aanvoerder van het Nederlandse elftal, werd vorig jaar al uitgeroepen tot de beste speelster van de wereld. Zij won dit jaar met Oranje de FIH Pro League en het EK in Antwerpen en kroonde zich met Amsterdam tot landskampioen.

Matla, die in clubverband uitkomt voor Den Bosch, is voor het eerst genomineerd voor de prijs. De spits, die door bondscoach Alyson Annan buiten de trainingsgroep voor de Olympische Spelen van Tokio is gelaten, kent een productief jaar met 51 doelpunten in 53 officiële wedstrijden voor club en land. Matla maakt ook kans op de prijs voor talent van het jaar.

Geen Nederlandse mannen genomineerd

Bij de mannen dingen geen Nederlandse hockeyers mee naar de titel van wereldhockeyer van het jaar. Wel is de Argentijn Maico Casella, speler van het Nederlandse HGC uit Wassenaar, genomineerd. Jonas de Geus van het Utrechtse Kampong maakt kans op de FIH Rising Star of the Year, de prijs voor het grootste talent van 2019.