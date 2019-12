Handbalsters jagen tegen Noorwegen op groepswinst op WK

De Nederlandse handbalsters spelen om 12.30 uur de laatste groepswedstrijd op het WK in Japan. Tegenstander is Noorwegen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade is al zeker van de tweede ronde.

WK handbal

Nederland-Noorwegen

Oranje is al door WK handbal · 3' De doelpunten worden in een enorm rap tempo gemaakt. Na drie minuten staat er al een 3-3-tussenstand op het scorebord. WK handbal · 1' De wedstrijd gaat van start en een paar seconden later opent Noorwegen al de score: 0-1. WK handbal · De Noorse handbalsters speelden liefst 21 finales op grote toernooien en eindigden op het afgelopen WK als tweede. Noorwegen wordt beschouwd als het succesvolste handbalteam uit de historie. Een mooie test dus voor de Nederlandse handbalsters. WK handbal · Als Nederland vandaag van Noorwegen wint neemt het de twee punten mee naar de volgende ronde. Omdat ook Servië al door is en Nederland van dat land won, is Oranje al zeker van twee punten in de tweede ronde. WK handbal · Voorafgaand aan het laatste duel met Noorwegen is dit de stand in de groep van Oranje:



Noorwegen 4-8 (141-85) Nederland 4-8 (148-106) Servië 5-6 (155-143) Angola 5-4 (150-151) Slovenië 5-4 (142-150) Cuba 5-0 (122-223) WK handbal · Estavana Polman bereidt zich voor op de laatste groepswedstrijd van het WK, vanmiddag om 12.30 uur tegen Noorwegen. Matchday the Netherlands - Norway NL time 12:30 💪🏻 #letsgo #liveonziggosport WK handbal · Handbalsters met zege naar tweede ronde WK

De Nederlandse handbalsters hebben de eerste punten in de tweede ronde van het WK al binnen. In de groep van Oranje rekent Servië af met Slovenië (29-27) en daardoor neemt Nederland één overwinning mee naar de volgende ronde. Servië is door de zege ook zeker van een langer verblijf op het WK. Later vandaag (12.30 uur) speelt Oranje de laatste wedstrijd in de eerste ronde tegen Noorwegen, de verliezend finalist van het vorige WK. WK handbal · Keepster Tess Wester is klaar voor de laatste wedstrijd in de eerste ronde van het WK. Het duel met Noorwegen begint om 12.30 uur. Today we play the last game of the preliminary round! ⏰ 12.30 (NL) NETHERLANDS X NORWAY 🔥 #neversaynever #wkmoeilijkkijken #waarkanikmeinschrijven #letsgooo #oranjeboven #derestbeneden #oleoleole #hoeveelzaleennoorwegen #wewetenhetvanavond #enjullievanmiddag #stiekemindemiddagpauze foto; @henk_seppen