Anthony Joshua hoopt dat zijn titelgevecht met Andy Ruiz jr. in Saoedi-Arabië niet wordt gebruikt om de mensenrechtensituatie in het land te verdoezelen, maar de Brit wil zich in aanloop naar de partij alleen bezighouden met boksen.

Joshua strijdt zaterdag met Ruiz jr. om drie wereldtitels in het zwaargewicht. Over de keuze voor de locatie, de Diriyah Arena in de Saoedische hoofdstad Riyad, ontstond veel ophef. Mensenrechtenorganisaties riepen de boksers op om zich uit te spreken tegen de situatie in het land in het Midden-Oosten.

Eddie Hearn, de promoter van Joshua, verklaarde openlijk dat een royale, financiële vergoeding van de Saudi's General Sports Authority ze voor Saoedi-Arabië hebben doen kiezen. De hoogte van de vergoeding is niet bekendgemaakt. Naar verluidt betaalt Al Dirayah 97 miljoen euro om het boksgevecht te mogen organiseren.

Het binnenhalen van de strijd om de wereldtitel in het boksen past in de visie van Saoedi-Arabië om het land via sport beter op de kaart te zetten. "Als dat de waarheid is, dan zou ik me absoluut hierover uitspreken", zegt Joshua tegenover de BBC. "Maar ik focus me alleen op het boksen. We hebben naar verschillende locaties gekeken, maar dit was de juiste."

Anthony Joshua verloor in juni van dit jaar zijn wereldtitels aan Andy Ruiz jr. (Foto: Getty Images)

'Er zijn zo veel huichelaars'

Joshua’s promoter Hearn ontkent niet dat geld de belangrijkste reden was om het gevecht in Saoedi-Arabië te houden. "Maar er zijn zo veel huichelaars. Waarom ben je hier voor het evenement?", werpt hij de BBC-journalist voor de voeten. "Omdat je zoveel mogelijk lezers op de BBC-website of in het nieuwsstuk wilt hebben."

Joshua stelt dat het boksen in Saoedi-Arabië geen afbreuk doet aan zijn imago. "Ik ben hier gekomen voor de bokswedstrijd. Ik kijk om me heen en iedereen lijkt behoorlijk gelukkig en het naar zijn zin te hebben."

Joshua, in 2012 olympisch kampioen, probeert zaterdag zijn in juni verloren wereldtitels aan de Amerikaan Ruiz jr. te heroveren. Het gevecht in Riyad begint rond 21.30 uur (Nederlandse tijd).