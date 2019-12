Servië heeft zich vrijdag bij het WK handbal in Japan als derde en laatste land uit groep A geplaatst voor de tweede ronde. De ploeg won in zijn laatste groepsduel met 29-27 van Slovenië en dat is goed nieuws voor Nederland.

Servië en Slovenië moesten in een onderling duel in de Aqua Dome in Kumamoto uitmaken wie zich bij Noorwegen en Nederland zou voegen in de top drie van groep A.

Na een spannende wedstrijd - twee minuten voor tijd stond het nog gelijk - trokken de Servische vrouwen aan het langste eind, waardoor de ploeg van topscorer Sladana Pop-Lazic (acht goals uit acht schoten) zeker is van een plek in de tweede groepsfase.

Oranje hoopte op een Servische zege, omdat de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade nu in ieder geval met twee punten zal starten in de tweede ronde. De punten uit de eerste ronde die behaald zijn tegen landen die ook doorgaan, worden namelijk meegenomen naar de tweede ronde.

Nederland won donderdag met 36-23 van Servië, terwijl de nummer drie van het vorige WK in zijn openingsduel met 26-32 verloor van Slovenië.

Oranje speelt later op vrijdag (vanaf 12.30 uur) nog zijn laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. Bij een zege op het nog ongeslagen topland neemt Nederland het maximum van vier punten mee naar de tweede ronde, waarin alleen de twee beste ploegen uit twee poules van zes zich plaatsen voor de halve finales.