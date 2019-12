Arno Kamminga is enorm trots op zijn gouden medaille op de 200 meter schoolslag bij de EK kortebaan in Glasgow. De 24-jarige Nederlander merkt dat zijn ervaring van de laatste jaren hem beter maakt.

"Dit is heel gaaf. De medaille is prachtig en het Wilhelmus horen is altijd mooi, maar voor jezelf, daar gaat niets boven", aldus een trotse Kamminga voor de camera van de NOS.

Hij maakte in Glasgow zijn favorietenrol waar door in de finale 2.02,36 te zwemmen, waarmee hij het nationale record opnieuw aanscherpte. "Ik heb geleerd om mijn eigen race te zwemmen en niet te veel naar de anderen te kijken", zegt hij over zijn tactiek.

"De rest ging heel hard van start, dat gebeurt vaak op de 200 meter schoolslag. Vaak storten ze dan in tijdens de laatste meters, terwijl je daar de race juist wint."

Het was voor Kamminga al zijn derde medaille van de EK. Eerder pakte hij brons op de 50 school en donderdag was er met de gemengde estafetteploeg zilver op de 4x50 meter vrije slag.

Arno Kamminga staat vol in de belangstelling na zijn gouden medaille op de EK kortebaan. (Foto: Pro Shots)

'Ik leer iedere keer iets'

De in vorm verkerende Kamminga laat zich voor het eerst nadrukkelijk zien op een groot internationaal toernooi. Volgens de Katwijker blijft hij zich voorlopig ontwikkelen.

"Ik heb nu heel veel wedstrijden op hoog niveau gedaan. Soms word ik voorbij gezwommen, soms zwem ik anderen voorbij. Iedere keer leer ik er iets van."

Kamminga is een van de acht Nederlandse zwemmers die is afgereisd naar Glasgow. In de kleine ploeg ontbreekt onder anderen Ranomi Kromowidjojo, die richting de Olympische Spelen voor een andere route kiest.

Voor Kamminga zit het toernooi, dat nog tot en met zondag duurt, er inmiddels op. Kira Toussaint (goud op de 100 meter rugslag) pakte de enige andere Nederlandse medaille tot dusver.

