Kira Toussaint had donderdagavond moeite haar emoties in bedwang te houden na het veroveren van de Europese titel op de 100 meter rugslag. De Amsterdamse pakte haar eerste individuele gouden medaille op een EK kortebaan, een jaar nadat ze ten onrechte was beschuldigd van dopinggebruik.

"Ik ben heel erg blij dat het gewoon gelukt is", zei een dolblije Toussaint in een eerste reactie bij de NOS. "De laatste 25 meter deed best veel pijn, maar dat maakt allemaal niet uit. Deze race ging om de gouden plak en die heb ik binnen."

De 25-jarige Toussaint gold als de topfavoriete voor het goud en die status maakte ze ook waar, al zwom ze geen foutloze race. De rugslagspecialiste tikte aan in 55,71 en hield daarmee de Russische Maria Kameneva en de Britse Georgia Davies achter zich.

Voor Toussaint betekende het haar eerste individuele gouden medaille op een groot toernooi, nadat ze twee jaar geleden bij de EK kortebaan in het Deense Kopenhagen nog zilver pakte op de 100 meter rugslag.

De gedachten van Toussaint gingen na het veiligstellen van goud overigens niet terug naar 2017, maar naar december 2018. Ze was vorig jaar al in het Chinese Hangzhou om zich voor te bereiden op de WK kortebaan, toen ze hoorde dat ze (onterecht) werd beschuldigd van dopinggebruik en niet meer mee mocht doen.

Kira Toussaint veroverde goud op de 100 meter rugslag. (Foto: Pro Shots)

'Weet niet of ik het droog kan houden'

Pas maanden later bleek dat haar test 'valspositief' was, veroorzaakt door toegestane medicatie die Toussaint gebruikt. "Ik heb er veel aan teruggedacht deze week", zei de houder van het Nederlands record op de 50 en 100 meter rugslag.

"Zaterdag is het precies een jaar geleden dat ik die boosdoenende brief kreeg. Elf maanden geleden stond ik op het punt dat ik misschien nooit meer zou kunnen zwemmen. Daarom weet ik niet of ik het straks droog kan houden op het podium. Het is heel erg emotioneel."

Toussaint zorgde voor het tweede Nederlandse goud op de EK kortebaan in Glasgow. Arno Kamminga, die woensdag al brons pakte op de 50 meter schoolslag, veroverde donderdag de Europese titel op de 200 meter schoolslag.

Door de zilveren plak van de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag staat Nederland nu op vier medailles. De EK kortebaan is woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag.