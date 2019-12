Technisch directeur André Cats van de Nederlandse zwembond maakt zich zorgen over de verwachte hitte tijdens de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Hij hoopt dat de locatie van het openwaterzwemmen wordt verplaatst.

De temperatuur van het water in het Odaiba Marine Park - een kunstmatig eiland in de baai van het Japanse Tokio - steeg afgelopen zomer naar ruim 30 graden. Zwembond FINA heeft de limiet op 31 graden staan. Bij een hogere temperatuur moet de race worden geannuleerd of ingekort.

"Wij hebben al paar jaar tegen de FINA gezegd dat ze goed moeten kijken of omstandigheden in Tokio wel optimaal zijn", zegt KNZB-directeur Cats donderdag in gesprek met de NOS. "Het is geen eis van ons dat de locatie wordt verplaatst, maar het is wel een wens die we hebben neergelegd."

"Gebeurt dat niet, dan zijn onze zwemmers er klaar voor. Maar voor de sport wil je eigenlijk niet dat er al om 6.00 uur moet worden gestart en de zwemmers om 2.00 uur op moeten staan. Dat zijn niet de omstandigheden waarin je je olympische race wil zwemmen."

Het Odaiba Marine Park in de baai van Tokio. (Foto: Pro Shots)

Van Rouwendaal en Weertman verdedigen titels

Het is niet de eerste keer dat de verwachte hitte in Tokio onderwerp van gesprek is. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot onlangs de olympische marathon en het snelwandelen naar Sapporo te verplaatsen, dat 800 kilometer noordelijker ligt.

"Als een marathonloper flauwvalt van de hitte, krijgt hij of zij een aantal blauwe plekken en schaafwonden. Als datzelfde gebeurt bij een openwaterzwemmer, dan kan dat dodelijk zijn", waarschuwde Catherine Kase, bondscoach van de Amerikaanse openwaterzwemmers woensdag al.

Nederland veroverde in 2016 bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro twee olympische titels. Zowel Sharon van Rouwendaal als Ferry Weertman pakte goud op de 10 kilometer.