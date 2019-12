Arno Kamminga en Kira Toussaint hebben donderdag bij de EK kortebaanzwemmen in Glasgow indruk gemaakt door goud te veroveren. Kamminga won de 200 meter schoolslag en Toussaint tikte op de 100 meter rugslag als eerste aan.

Kamminga klokte op de 200 meter schoolslag een winnende tijd van 2.02,36 en scherpte het Nederlands record zo verder aan. Hij had de nationale toptijd eerder op donderdag al verbeterd in de series, toen hij tot een tijd van 2.02,41 kwam.

De 24-jarige Kamminga lag in de finale lange tijd op de vierde plaats, maar had nog genoeg energie over om zijn concurrenten in de slotfase van de wedstrijd in te halen. De Zweed Erik Persson pakte het zilver in 2.02,80 en het brons ging naar de Duitser Marco Koch (2.02,87).

Voor Kamminga is het zijn tweede medaille op de EK, nadat de Katwijker woensdag in een Nederlands record brons pakte op de 50 meter schoolslag. Zijn zege op de 200 meter schoolslag betekende de eerste Nederlandse titel op de EK kortebaan, waarna Toussaint even later ook de tweede gouden plak veiligstelde.

Toussaint gold als de absolute favoriet op de 100 meter rugslag en maakte die rol ook waar. Met 55,71 was ze een stuk trager dan woensdag in de halve finales, maar die tijd bleek wel genoeg om de Russische Maria Kamaneva (56,10) achter zich te houden. Het brons ging naar de Britse Georgia Davies (56,73).

Arno Kamminga zwom naar goud op de 200 meter schoolslag. (Foto: Pro Shots)

Heemskerk naar finale 100 meter vrij

Voor de 25-jarige Toussaint is het haar eerste individuele gouden medaille op een EK. De Amsterdamse maakte dit najaar al indruk door meerdere keren het Nederlands record op de 50 en 100 meter rugslag aan te scherpen.

Op de 400 meter wisselslag greep Arjan Knipping naast het eremetaal. De 25-jarige Nederlander lag tijdens de finale even op een derde plaats, maar tikte uiteindelijk als vijfde aan in 4.06,62. Daarmee bleef hij ruim een seconde boven het Nederlands record van Marcel Wouda uit 1997.

Femke Heemskerk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vrije slag, die vrijdagavond op het programma staat. De geboren Roelofarendsveense tikte in haar halve eindstrijd als tweede aan in 52,22 en dat was genoeg om de finale te bereiken.

De EK kortebaan zijn woensdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Nederland is met een kleine ploeg vertegenwoordigd; onder anderen Ranomi Kromowidjojo laat het toernooi in Glasgow schieten.