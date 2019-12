Estavana Polman heeft een heel goed gevoel overgehouden aan de 36-23-overwinning met de handbalsters in de belangrijke WK-wedstrijd tegen Servië. Nederland speelde met overtuiging en staat in de tweede ronde van het toernooi in Japan.

"Heerlijk. Dit is waar we op wachtten en dit is wat we kunnen. Het is nog steeds niet goed genoeg, maar we mogen tevreden zijn met vandaag", aldus Polman, topscorer met acht treffers, voor de camera van de NOS.

"Servië is een andere tegenstander dan Cuba en Angola. Dit was een test en we zijn geslaagd. De dekking stond beter en we vochten met zijn allen. Van daaruit konden we snel in de tegenaanval."

Oranje was het WK begonnen met een nederlaag tegen Slovenië en richtte zich vervolgens op tegen Angola en Cuba, maar dat zijn geen toplanden in het handbal. Servië is dat wel.

Ook keeper Tess Wester speelde met overtuiging tegen Servië. (Foto: Pro Shots)

'We moeten dit vasthouden'

In de laatste groepswedstrijd is het nog ongeslagen Noorwegen, de nummer twee van het vorige WK, vrijdag de tegenstander voor Nederland. Polman is benieuwd of ze met haar ploeg de lijn kan doortrekken, al blijft ze voorzichtig.

"Het is fantastisch wat we tegen Servië hebben neergezet. We moeten dit vasthouden en ons nu voorbereiden op Noorwegen. Kijken wat we daar tegen kunnen", aldus de sterspeelster.

In de tweede groepsfase zijn er nog twee groepen van zes landen, waarbij de punten tegen de landen die ook doorgaan, worden meegenomen. De twee beste landen per groep gaan naar de halve finales. Oranje pakte zilver in 2015 en brons in 2017.