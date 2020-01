Met de Dakar Rally breekt voor de tweeling Tim en Tom Coronel de favoriete periode van het jaar aan. De komende twee weken staan het Nederlandse duo zware beproevingen te wachten in de woestijn van Saoedi-Arabië. "Natuurlijk is het gevaarlijk, bijna elk jaar vallen er één of twee doden."

"Het is net zoals seks", zegt Tim. "Als je de Dakar Rally eenmaal hebt gereden, dan wil je nooit meer zonder. Het avontuur in de natuur, de beproevingen, de uitdaging. Ik blijf dit doen zo lang als ik kan."

De 47-jarige tweeling Coronel begint zondag met een karrenvracht ervaring aan de Dakar Rally, de zwaarste en meest beruchte rallywedstrijd ter wereld. Tim reed hem twaalf keer eerder, Tom stond zes keer aan de start. Driemaal eerder deelden ze een auto en ook dit jaar zal Tom voornamelijk als navigator van Tim fungeren.

Tim was afgelopen najaar de favoriete kandidaat bij een groot deel van de kijkers van survivalprogramma Expeditie Robinson. Op een onbewoond eiland van de Filipijnen stortte hij zich vol overgave in de zware proeven en versloeg zijn tegenkandidaten (van wie de meesten twee keer zo jong waren als hij) meestal met grote afstand. De andere kandidaten vonden Tim zo sterk, dat ze samenzwoeren en hem naar huis stemden.

"Ik vond het fantastisch om mee te doen en zou zo weer gaan", zegt Tim. "Maar de Dakar Rally is véél zwaarder dan Expeditie Robinson. Ach man, dat was gewoon een detoxvakantie voor me, peanuts!"

199 Dit is de auto waarmee de Coronel-broers de Dakar gaan rijden

'Dakar-organisatie wil dat helft deelnemers uitvalt'

De broers praten zoals ze racen en eigenlijk alles doen. Vol enthousiasme en vol passie. De brede lach is nooit langer dan een paar seconden van hun gezicht. En als het gesprek over de Dakar Rally gaat, dan beginnen hun ogen te twinkelen en gaat er nog een schep energie bovenop.

"De organisatie wil gewoon dat de helft van de deelnemers uitvalt", vertelt Tom. "Dit jaar is de rally voor het eerst in Saoedi-Arabië en de route is lange tijd geheimgehouden. Niemand wist tot kort voor de start wat ons te wachten stond. Maar het wordt sowieso extremer dan extreem."

"Natuurlijk, het is gevaarlijk. Bijna elk jaar vallen er één of twee doden", zegt Tim. "Sommige dingen moet je gewoon niet doen. Zoals op volle snelheid door een stofwolk rijden. Dan kun je beter even stil gaan staan en wachten tot je weer zicht hebt."

In de loop der jaren is Tim door schade en schande wijs geworden. "Natuurlijk, ik heb die fouten ook gemaakt. In 2007, bij mijn eerste deelname reed ik met mijn vrouw Gaby als navigator. We reden door het stof met een auto voor ons. 'Nu, inhalen!', riep ze. Maar ik durfde het toch niet aan. Gelukkig maar, want vlak voor ons stak iemand over, we moesten keihard op de rem anders waren we er vol op ingereden."

'Als je niet weet waar je bent, kun je daar het beste blijven'

Het is slechts een van de anekdotes over hun avonturen in de woestijn die de broers oplepelen. Dat doen ze zo achteloos alsof ze praten over een weekendje weg in Zeeland. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om barre omstandigheden te trotseren in gebieden waar normaal gesproken geen levend wezen zich waagt.

Een van de meest beruchte anekdotes stamt uit 2015. Tim was 36 uur spoorloos, nadat zijn buggy met een technisch mankement te maken kreeg. "Ik had geen gps en geen bereik meer, dus ik wist niet waar ik was. Dan kun je het best op de plek blijven waar je voor het laatst een signaal verstuurd hebt."

"Dus toen ben ik maar onder mijn auto gaan slapen", vertelt Tim op die haast achteloze wijze. "Het is 's nachts enorm koud in de woestijn en onder de auto bleef ik nog het meest warm. Tom en iemand van de organisatie zijn me toen komen zoeken. Ik wist ook wel dat ze zouden komen, hoor. Het was gewoon even wachten tot ik gevonden werd."

Eerdere deelnames Tim Coronel aan Dakar Rally 2007: 46e (samen met vriendin Gaby)

2009: 70e (samen met broer Tom)

2010: 50e (solo)

2011: 36e (solo)

2012: 45e (solo)

2013: 56e (solo)

2014: opgave in etappe 11 (solo)

2015: opgave in etappe 2 (solo)

2016: 35e (solo)

2017: 45e (solo)

2018: 35e (samen met broer Tom)

2019: 42e (samen met broer Tom)

'Ik vreesde dat ik zou doodgaan, helemaal alleen in de donkere woestijn'

Tom bracht een jaar later zelfs drie nachten in de woestijn van Bolivia door, omdat hij niet voor het donker bij de finish was. "Als je in het donker een duin oprijdt, dan schijn je met je koplampen omhoog en zie je niet waar de duin eindigt, en dat is erg gevaarlijk."

"Ik heb toen gebeld om te vragen wat ik moest doen. Slapen en wachten tot het licht werd, was het antwoord. Ik dacht dat het een grap was, maar dat was echt zo. Ik heb gevreesd dat ik daar dood zou gaan, helemaal alleen in de woestijn. De tweede en derde keer wist ik dat het goed zou komen, geen probleem om even in de auto te slapen."

"Ik heb geleerd dat je maar één ding nodig hebt om te overleven en dat is water. Iedere deelnemer is verplicht om met 5 liter water van start te gaan. Als je onderweg panne krijgt, dan gooien andere deelnemers in het voorbijgaan flesjes water uit het raam."

Eerdere deelnames Tom Coronel aan Dakar Rally 2009: 70e (samen met broer Tim)

2015: gediskwalificeerd

2016: opgave in etappe 4

2017: 58e (solo)

2018: 35e (samen met broer Tim)

2019: 42e (samen met broer Tim)

Coronels gaan voor plek bij eerste vijftien

De tweeling beleeft hun avonturen voornamelijk in het middenveld van de rally. Vorig jaar eindigden ze als 42e van de 56 auto's die de finish haalden. Over de tien etappes deden ze 75 uur, 35 minuten en 25 seconden, waarmee ze bijna 41 uur trager waren dan de winnende auto.

"Maar in enkele etappes zijn we rond de tiende tot vijftiende plek geëindigd. Dat willen we dit jaar nog vaker gaan doen. We gaan nu echt voor de competitie", kondigt Tom aan.

"En vergis je niet", zegt Tim. "De auto's die bovenaan het klassement staan, zijn allemaal fabrieksteams die veel hogere budgetten hebben dan wij. Misschien hebben wij wel een van de laagste budgetten van iedereen. Andere deelnemers vragen zich steeds af hoe wij het zo goed kunnen doen."

Maar de broers willen meer. Bij de editie van vorig jaar hield Tom als copiloot tijdens het rijden een lijst bij van verbeterpunten voor The Beast, zoals ze hun rallywagen liefkozend noemen. Dagelijks schreef hij zo'n twintig punten op en na tien etappes had hij acht kantjes vol.

In april begon het team achter de broers met de bouw van The Beast 3.0, de derde uitvoering van de rallywagen. "We hebben alle verbeterpunten af kunnen vinken", zegt Tom trots. "De auto is vooral veel lichter geworden, ruim 150 kilo. We denken nu echt bij de eerste vijftien te kunnen eindigen."