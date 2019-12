De Nederlandse handbalsters hebben zich donderdag voor de tweede ronde van het WK in Japan geplaatst. Oranje speelde tegen Servië zijn beste wedstrijd van het toernooi en won overtuigend met 36-23.

De van een blessure herstelde Kelly Dulfer maakte zes goals in de Aqua Dome in Kumamoto en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Estavana Polman was topscorer met acht treffers, terwijl ook Laura van der Heijden en Lois Abbingh (beiden zes goals) productief waren.

Nederland staat nu tweede in groep A, met zes punten uit vier wedstrijden. Nummer drie Servië en nummer vier Slovenië hebben vier punten uit vier duels en spelen vrijdag nog tegen elkaar. Daardoor is het zeker dat Oranje bij de beste drie eindigt en door mag naar de volgende groepsfase.

Oranje won eerder deze week ruim van Angola (35-28) en Cuba (51-23), de zwakke broeders in groep A. De ploeg van Emmanuel Mayonnade begon het toernooi met een 26-32-nederlaag tegen Slovenië. Nederland sluit de groepsfase vrijdag af met een wedstrijd tegen het nog ongeslagen Noorwegen, de nummer twee van het vorige WK.

De punten die in de eerste ronde behaald zijn tegen landen die ook doorgaan, worden meegenomen naar de tweede ronde. Oranje moet dus hopen dat Servië vrijdag van Slovenië wint.

In de tweede groepsfase zijn er nog twee poules met ieder zes landen. De twee beste teams per groep gaan naar de halve finales.

Nederland schiet uit de startblokken

De Nederlandse vrouwen wisten dat het duel met Servië een sleutelduel was en de ploeg schoot donderdag dan ook uit de startblokken. Mede door drie goals van Abbingh pakte Oranje een snelle voorsprong van vijf treffers (7-2).

Het team van Mayonnade had dit WK nog geen topvorm getoond, maar liet tegen de nummer twee van het WK van 2013 weer een aantal zeer fraaie, snelle aanvallen zien. Bovendien was de dekking een stuk beter verzorgd dan in de eerste drie duels.

De routiniers Polman, Van der Heijden (beiden vijf goals in de eerste helft), Abbingh en Dulfer (beiden drie treffers in de eerste helft) namen Nederland bij de hand, waardoor de voorsprong bij rust was uitgelopen naar acht (20-12).

Oranje begon ook goed aan de tweede helft en liep zelfs even uit naar een voordelige marge van twaalf goals (26-14 en 27-15). Servië kwam nog wel wat terug, zeker toen Mayonnade in de laatste tien minuten veel ging wisselen, maar de cruciale zege kwam nooit in gevaar.

Nederland eindigde de laatste twee wereldkampioenschappen op het podium (zilver in 2015 en brons in 2017) en hoopt ook nu weer eremetaal veilig te stellen. De wereldkampioen in Japan plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De nummers twee tot en met zeven mogen aan een olympisch kwalificatietoernooi meedoen.

