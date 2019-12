Arno Kamminga heeft donderdag overtuigend de finale van de 200 meter schoolslag bereikt bij de EK kortebaan. De 24-jarige Nederlander was in Glasgow de snelste in de series. Op de 100 meter vrije slag staat Femke Heemskerk in de halve finales.

Kamminga, die woensdag uitstekend aan het toernooi begon door op de 50 meter schoolslag brons te pakken in een Nederlands record, kwam op de 200 meter schoolslag tot een tijd van 2.02,41.

Daarmee heeft hij opnieuw een nationaal record te pakken. Het verschil met de nummer twee van de heats, de Zweed Erik Persson, was 0,85 seconden. De finale is donderdagavond.

Bij de vrouwen overleefde Heemskerk zoals verwacht eenvoudig de series op de 100 vrij. Ze klokte 52,80, overall de derde tijd. Op de 100 meter wisselslag bereikte Valerie van Roon als dertiende (1.00,40) eveneens de halve eindstrijd. Beide halve finales zijn donderdagavond.

Nederland is met een kleine ploeg vertegenwoordigd in Glasgow. Onder anderen achttienvoudig Europees kampioene Ranomi Kromowidjojo is absent op het toernooi dat tot en met zondag duurt.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.