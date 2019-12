Arno Kamminga had totaal niet verwacht dat hij woensdagavond voor het eerst in zijn loopbaan een individuele medaille op een groot internationaal toernooi zou winnen. De Katwijker veroverde op de EK kortebaan in Glasgow brons op de 50 meter schoolslag, wat niet eens zijn favoriete afstand is.

"De 50 school zie ik een beetje als een pretnummer om erin te komen. Nou, dit was lekker inkomen", zei een tevreden Kamminga na zijn finale tegen de NOS. "Mijn eerste medaille op een internationaal toernooi en dat op een 50 meter schoolslag; geweldig."

De 24-jarige Nederlander maakte woensdag al in de series indruk door het Nederlands record van Ties Elzerman uit oktober 2018 te verbeteren. Hij scherpte die tijd in de halve finales verder aan en herhaalde dat kunstje nog eens in de eindstrijd.

Kamminga tikte aan in een nieuwe nationale toptijd van 25,84 seconden en verzekerde zich daarmee van het brons, al scheelde het niet veel. De Italiaan Fabio Scozzoli noteerde precies dezelfde tijd en kreeg eveneens een bronzen medaille om zijn nek gehangen.

"Het belangrijkste voor mij was dat ik op het bord een drietje achter mijn naam zag staan", blikte Kamminga terug. "Toen ik nog een keer keek, zag ik dat ik gedeeld derde ben. Maar dat maakt het niet minder mooi."

Arno Kamminga (midden) veroverde zijn eerste individuele WK-medaille. (Foto: Pro Shots)

'Vanaf hier is het doorpakken'

Ondanks zijn sterke vorm was het goud uit zicht voor Kamminga, die niet kon tippen aan de winnende tijd van de Russische wereldtopper Vladimir Morozov (25,51). Het mislopen van goud in het Tollcross International Swimming Centre deert hem overigens niet.

"Ik wilde het toernooi heel scherp beginnen en dat heb ik gedaan", zegt Kamminga, die in Glasgow ook nog de 100 en 200 meter schoolslag zwemt. Op beide nummers is hij de houder van het Nederlands record.

"Vanaf hier is het doorpakken. Dit is het resultaat van een lang plan dat we drie jaar geleden hebben ingezet. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Ik ben vooral aan het genieten, dan is dit volhouden niet zo moeilijk."

De EK kortebaan zijn woensdag begonnen en duren nog tot en met zondag. Kamminga zorgde voor de eerste Nederlandse medaille. Kira Toussaint geldt donderdag als de favoriet voor het goud op de 100 meter rugslag.