Arno Kamminga heeft woensdagavond bij de EK kortebaanzwemmen in Glasgow in een Nederlands record brons veroverd op de 50 meter schoolslag. Kira Toussaint maakte eveneens indruk door de finale van de 100 meter rugslag te bereiken en de nationale toptijd te verbeteren.

De 24-jarige Kamminga tikte in de finale van de 50 meter schoolslag aan in 25,84 seconden en verbeterde daarmee voor de derde keer op woensdag het Nederlands record, maar zijn prestatie was niet genoeg voor het goud.

De zege ging naar de Rus Vladimir Morozov, die met een tijd van 25,51 overtuigend de beste was in het Tollcross International Swimming Centre. De Turk Emre Sakçi pakte in 25,82 het zilver.

De Italiaan Fabio Scozzoli klokte net als Kamminga een tijd van 25,84 en pakte dus ook brons. Voor de Nederlander is het zijn eerste medaille op een groot toernooi.

In de halve finales tikte Kamminga aan in 25,85 seconden, waarmee hij het Nederlands record voor de tweede keer op woensdag aanscherpte. Dat deed de schoolslagspecialist ook al in de series (26,03). De oude toptijd stond sinds oktober vorig jaar en tot woensdag op naam van Ties Elzerman (26,32).

Arno Kamminga scherpte woensdag drie keer het Nederlands record aan. (Foto: Pro Shots)

Toussaint veel te sterk voor concurrentie

Toussaint bereikte met speels gemak de finale van de 100 meter rugslag. De Amsterdamse scherpte de nationale toptijd aan door aan te tikken in 55,17. In de series zwom ze 55,26, waarmee ze al flink sneller was dan in oktober dit jaar in Amsterdam (55,74).

De 25-jarige Toussaint had in haar halve finale geen kind aan de concurrentie. Ze was ruim een seconde sneller dan de nummer twee in haar halve finale, de Italiaanse Margherita Panziera. De finale van de 100 meter rugslag wordt donderdagavond afgewerkt.

Joeri Verlinden slaagde er niet in de finale op de 100 meter vlinderslag te bereiken. De geboren Limburger klokte een tijd van 50,47 en dat was niet genoeg voor een plek bij de beste acht zwemmers. Hij was in de halve eindstrijd opvallend genoeg trager dan in de series, toen hij in 50,37 aantikte.

De EK kortebaan is woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Kamminga, Toussaint en Femke Heemskerk zijn de blikvangers in de Nederlandse selectie; Ranomi Kromowidjojo besloot het toernooi over te slaan.

Kira Toussaint scherpte opnieuw een nationaal record aan. (Foto: Pro Shots)

