Arno Kamminga heeft woensdag bij de EK kortebaanzwemmen in Glasgow op overtuigende wijze de finale van de 50 meter schoolslag bereikt.

De 24-jarige Nederlander tikte aan in 25,85. Daarmee was hij niet alleen de snelste in de halve finales, maar scherpte hij ook het Nederlands record verder aan. Dat deed Kamminga eerder op woensdag in de series (26,03).

De oude toptijd stond sinds oktober vorig jaar en tot woensdag op naam van Ties Elzerman (26,32). De finale van de 50 meter schoolslag wordt later op woensdagavond nog afgewerkt in het Tollcross International Swimming Centre.

Later op woensdag komen ook Kira Toussaint (halve finale 100 meter rugslag) en Joeri Verlinden (halve finale 100 meter vlinderslag) nog in actie voor Nederland.

De EK kortebaan is woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Kamminga, Toussaint en Femke Heemskerk zijn de blikvangers in de Nederlandse selectie; Ranomi Kromowidjojo besloot het toernooi over te slaan.

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.