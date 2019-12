Arno Kamminga heeft zich woensdag in een Nederlands record als snelste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag bij de EK kortebaan in Glasgow. Joeri Verlinden bereikte op de 100 meter vlinderslag eveneens de halve eindstrijd.

De 24-jarige Kamminga tikte in zijn heat aan in een tijd van 26,03, waarmee hij het vorig jaar neergezette record van Ties Elzerman (26,32) flink aanscherpte. Het verschil met de Deen Tobias Bjerg, die overall tweede werd in de series, was elf honderdsten.

Op de 100 meter vlinder noteerde de 31-jarige Verlinden de vierde tijd in de heats. Met 50,37 moest de Nederlander alleen de Noor Tomoe Zenimoto Hvas, de Duitser Marius Kusch en de Rus Mikhail Vekovishcev voor zich dulden.

Bij de vrouwen redde Valerie van Roon (21) het niet in de series van de 50 meter schoolslag. Met een tijd van 31,47 werd ze laatste in haar heat en bleef ze vrij ver verwijderd van de volgende ronde.

Nederland is met een kleine ploeg vertegenwoordigd bij de EK kortebaan in Glasgow. Onder anderen achttienvoudig Europees kampioene Ranomi Kromowidjojo is absent op het toernooi dat tot en met zondag duurt.

Naast Kamminga, Verlinden en Van Roon doen Femke Heemskerk, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Jesse Puts en Arjan Knipping mee.

