Anthony Joshua is vol vertrouwen voor zijn rematch tegen Andy Ruiz. De dertigjarige Brit stelt dat hij fitter en atletischer dan ooit is in aanloop naar het gevecht van zaterdag in Saoedi-Arabië.

"Het wordt een marathon, geen sprint. Ik heb een half jaar in de sportschool doorgebracht, daarom zie je het slanke lichaam van deze bokser", zei Joshua dinsdag bij een persmoment.

"Het komt erop aan wie zijn tijd het slimst heeft besteed. Nadat ik mijn verlies heb genomen in de vorige partij, heb ik alles geanalyseerd. De veranderingen die ik heb doorgevoerd, zullen ervoor zorgen dat Ruiz het zwaar krijgt."

Begin juni werd de onklopbaar geachte Joshua in New York verrassend verslagen door Ruiz. De Mexicaan heeft daardoor de wereldtitels van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit.

Anthony Joshua ging begin juni verrassend tegen het canvas tegen Andy Ruiz. (Foto: Pro Shots)

'Zal geen verrassing zijn als ik win'

Joshua vertrouwt voor de tweede confrontatie met Ruiz op zijn ervaring. "Iedereen heeft het over grote veranderingen, maar ik heb slechts details aangepast. Je moet in iedere situatie de controle hebben", aldus de Brit.

"Ik weet van mezelf hoe goed ik ben. Mijn hele leven staat in het teken van boksen, dus het zal geen verrassing zijn als ik win. Ik weet dat ik het kan, al gaat het erom dat ik het zaterdag in 36 minuten laat zien."

Joshua leed tegen Ruiz zijn eerste nederlaag. Vóór zijn verlies won hij 22 keer. Ruiz staat op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor eveneens één keer.

De rematch tussen Joshua en Ruiz begint zaterdag rond 22.00 uur (Nederlandse tijd). In Saoedi-Arabië is het twee uur later. Cardiff werd aanvankelijk ook genoemd als locatie, maar Ruiz zag het niet zitten om in het Verenigd Koninkrijk te vechten.