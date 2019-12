De Australische rugbyer Israel Folau ziet af van een rechtszaak tegen de Australische rugbybond. De partijen zijn woensdag een schikking overeengekomen; de inhoud daarvan blijft vertrouwelijk.

Folau kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege homofobe uitspraken, waarop hij werd ontslagen. Hij claimde dat zijn contract onterecht was beëindigd en eiste een schadevergoeding van 10 miljoen Australische dollars, omgerekend 6,2 miljoen euro.

In een Instagram-post had de 73-voudig international geschreven dat voor dronkaards, homoseksuelen, vreemdgangers, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen "de hel wacht" en dat "alleen Jezus redding kan brengen".

In een gezamenlijke verklaring laten Folau en de Australische bond woensdag weten dat de teksten van de rugbyer voortkomen uit "oprechte religieuze overtuigingen" en dat hij "niet van plan was om iemand kwaad te doen of te beledigen toen hij het bericht plaatste".

Verder wordt benadrukt dat Folau tegen iedere vorm van discriminatie is en dat de Australische bond het nog steeds niet eens is met de inhoud van het bericht, maar hem het beste wenst.

De bewuste Instagram-post van Israel Folau.

Folau is geen international meer

Folau plaatste in het verleden vaker dergelijke berichten en was al gewaarschuwd door Rugby Australia. Na zijn nieuwe bericht op sociale media werd hij ontslagen wegens een schending van de gedragscode in zijn contract. Hij is sindsdien geen international meer.

Door zijn ontslag miste fullback Folau het WK van eerder dit jaar in Japan, waar Australië er niet in slaagde voor de derde keer wereldkampioen te worden. 'The Wallabies' strandden in de kwartfinales tegen Engeland.