Een speciaal gebouwd openluchtstadion op een locatie die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is zaterdagavond het decor voor het boksgevecht tussen Andy Ruiz en Anthony Joshua. De zwaargewichten hopen met hun 'Clash on the Dunes' een plek te krijgen tussen iconische boksduels uit het verleden, zoals 'Thrilla in Manila' en 'Rumble in the Jungle'.

De poster van 'Clash on the Dunes' is een regelrechte verwijzing naar die van 'Rumble in the Jungle', het historische gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman in 1974 in Kinshasa, de hoofdstad van Zaïre (tegenwoordig Democratische Republiek Congo).

De organisatie hoopt van het gevecht tussen Joshua en Ruiz een klassieker te maken, zoals ook 'Thrilla in Manila' van 1975 tussen Ali en Joe Frazier in de hoofdstad van de Filipijnen.

"Het wordt hoe dan ook een onvergetelijke avond", zei Joshua deze week op een van de vele persconferenties voor het gevecht. "Ik kijk er enorm naar uit om op deze prachtige plek te vechten onder een sterrenhemel met zo veel fans. Dit wordt een nacht waar mensen over tientallen jaren hun kleinkinderen over vertellen."

Honderden miljoenen belangstellenden zullen zaterdag rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) hun tv aanzetten als titelverdediger Ruiz en uitdager Joshua de ring betreden in Saoedi-Arabië. Mensen uit 65 verschillende landen kochten tickets en reisden af naar het Midden-Oosten om de wedstrijd zelf bij te wonen.

De posters van 'Rumble in the Jungle' en 'Clash on the Dunes'. (Foto's: The Ring)

Boksduel hoogtepunt in feestmaand in historische wijk

In Al Dirayah, een historische buitenwijk van de Saoedische hoofdstad Riyad, werd in twee maanden een tijdelijk openluchtstadion met een capaciteit van vijftienduizend plekken opgebouwd. Tussen 1744 en 1818 woonde hier de koninklijke familie van Saoedi-Arabië.

Nu is het 't decor voor Diriyah Season, een maand met sportieve en culturele evenementen. Er werd een Formule E-race gehouden, toptennissers als Daniil Medvedev, Stan Wawrinka en Gaël Monfils spelen er een toernooi, er is een groot paardensportevenement en er zijn diverse muziekfestivals. De 'Clash of the Dunes' moet het hoogtepunt van de feestmaand worden.

Al Dirayah staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. (Foto: Getty Images)

Duel moet bokssport internationaal groter maken

De keuze om het boksduel in Saoedi-Arabië te laten plaatsvinden, leverde kritiek op van Amnesty International, dat erop wijst dat de mensenrechten in het land regelmatig geschonden worden. "We wisten dat er kritiek zou komen op de keuze voor dit land", zei Eddie Hearn, promoter van het gevecht op een persconferentie. "Daarom moesten we erg overtuigd zijn van onze keuze."

"Dit gevecht in Saoedi-Arabië opent heel nieuwe deuren voor de bokssport. We willen niet een bedrijf zijn dat alleen wedstrijden in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten organiseert. We zoeken naar een manier om de sport internationaal groter te maken."

Naar verluidt betaalt Al Dirayah 97 miljoen euro om het boksgevecht te mogen organiseren. "We hebben gesprekken gehad over meer geld met andere locaties, maar het ging ons om het totaalplaatje. Hier hebben we een toplocatie en kunnen we een van de grootste sportevenementen in de geschiedenis van het Midden-Oosten neerzetten", aldus Hearn.

Anthony Joshua bij een persbijeenkomst voor het gevecht. (Foto: Pro Shots)

Joshua wil revanche voor sensationele nederlaag

Het is de tweede keer in iets meer dan een half jaar tijd dat Ruiz en Joshua het tegen elkaar opnemen. Op 1 juni zorgde de Mexicaanse Amerikaan voor een enorme sensatie door de Brit te verslaan op Madison Square Garden in New York.

Ruiz moest op het laatste moment invallen omdat Joshua's beoogde uitdager Jarrell Miller niet door de dopingcontrole kwam. Bij de bookmakers was Joshua zwaar favoriet, maar Ruiz won de partij in de zevende ronde met een technische knock-out.

Daardoor verloor Joshua zijn wereldtitels in de WBA, IBF, WBO en IBO aan Ruiz. Bovendien was het na 22 zeges (waarvan 21 op knock-out) de eerste nederlaag in de carrière van de olympisch kampioen van 2012.

Ruiz slaat Joshua tegen het canvas bij het eerste onderlinge gevecht in juni in New York. (Foto: Pro Shots)

Joshua vindt zich mentaal opnieuw uit

Joshua zei in aanloop naar het tweede gevecht dat hij zichzelf "opnieuw heeft uitgevonden" op mentaal vlak. "Ik voel me nu heel anders dan een half jaar geleden. Ik heb hetzelfde gevoel als toen ik in 2008 begon met boksen. Ik heb weer alles te bewijzen en ben gretig om de kampioensriem te heroveren."

De eveneens dertigjarige Ruiz zegt ontspannen naar de rematch toe te leven. "Ik heb genoten van het leven. Na mijn zege op Joshua kon ik niet meer stoppen met glimlachen."

"Doordat ik hem versloeg, is mijn leven veranderd, maar ook dat van mijn vrouw, mijn kinderen en de rest van de familie. Alle druk ligt bij hem, want mijn droom is al uitgekomen."

Promoter Hearn hoopt dat de boksers geschiedenis schrijven. "Na het eerste gevecht zijn er veel vragen onbeantwoord. Was het een toevalstreffer van Ruiz? Was Joshua niet goed voorbereid?"

"Ik weet dat Joshua erg van geschiedenis houdt. Hij is nu erg gemotiveerd om opnieuw wereldkampioen te worden. Als hij zijn titels herovert, dan krijgt hij misschien het respect waar hij zo naar hunkert."

