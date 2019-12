Nederlandse sporters mogen volgend jaar bij de Olympische Zomerspelen van Tokio zelf kiezen of ze bij de openingsceremonie willen zijn, ook als ze al vroeg in actie komen. Bovendien komt er een speciaal hotel voor sporters die klaar zijn, maar nog niet naar huis willen.

Pieter van den Hoogenband, die in Tokio voor het eerst chef de mission zal zijn van de olympische ploeg, benadrukte dinsdag op een bijeenkomst in het Olympisch Stadion in Amsterdam dat hij veel waarde hecht aan de eigen verantwoordelijkheid van sporters.

Daarom heeft de oud-topzwemmer in samenspraak met sportkoepel NOC*NSF besloten om de zogenoemde '48 uursregel' af te schaffen. Die regel schreef voor dat Nederlandse sporters die binnen 48 uur vóór of ná de openingsceremonie in actie moesten komen, niet mochten meelopen.

"Atleten en coaches mogen zelf bepalen of ze gaan", zei Van den Hoogenband. "We lichten ze goed voor over wat de voor- en nadelen van meelopen in de ceremonie zijn, maar iedereen krijgt daar de absolute vrijheid in."

'Ik leer van mijn voorgangers'

Bij de vorige Zomerspelen, in 2016 in Rio de Janeiro, had onder anderen Jean-Julien Rojer kritiek op de 48 uursregeling, die in 2000 voor het eerst echt in het leven werd geroepen. De tennisser wilde graag naar de openingsceremonie maar mocht niet.

"Ik leer van mijn voorgangers en probeer een nieuwe update te geven aan mijn baan die past bij deze tijd", aldus Van den Hoogenband. "Het is een goede regel geweest om sporters te beschermen die bewogen konden worden door het olympische gebeuren, het heeft ook geholpen voor de bewustwording."

"Maar in deze tijd kan iedereen zelf bepalen of het een goed idee is om mee te lopen. Neem Kiki Bertens, zij is de nummer vier van de wereld in het tennis. Zij kan prima haar eigen beslissingen nemen, dat hoeven wij niet voor haar te doen."

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF, in Rio de chef de mission, zei dat de sportkoepel geleerd heeft van de kritiek van sporters als Rojer. "In Rio gaf ik zowat iedereen die wilde meelopen in de openingsceremonie al toestemming. Pieter geeft er nu zijn eigen inbreng aan, die bij deze tijd past. Sporters maken elke dag afwegingen, dus deze kunnen ze ook zelf maken."

Pieter van den Hoogenband laat sporters zelf kiezen of ze naar de openingsceremonie gaan. (Foto: Pro Shots)

Uitgeschakelde sporters mogen definitief blijven

Van den Hoogenband en NOC*NSF hebben nog meer lessen getrokken uit de Spelen van 2016, toen er veel kritiek kwam op de zogenaamde 'loservlucht'. In Rio besloot Hendriks om uitgeschakelde sporters al naar huis te sturen voordat het toernooi afgelopen was. Medaillewinnaars mochten wél blijven.

Van den Hoogenband meldde vorig jaar al dat hij geen 'loservlucht' meer wil. Dinsdag vertelde hij dat sporters die klaar zijn in Tokio twee opties krijgen: ze mogen eerder naar huis vliegen of ze kunnen inchecken in een hotel dat speciaal geboekt is voor Nederlandse atleten die klaar zijn, een zogenaamd 'TeamNL Hotel'.

"Deze sporters behouden hun accreditatie, dus ze kunnen gewoon gebruik blijven maken van de olympische faciliteiten", aldus Van den Hoogenband. "Maar op deze manier kunnen ze sporters die nog wel in actie komen helpen om ervoor te zorgen dat er een optimaal prestatieklimaat blijft in het olympisch dorp. 'Rust, regelmaat en reinheid', zou mijn oma zeggen."