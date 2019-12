De Nederlandse handbalsters hebben dinsdag op het WK zoals verwacht een probleemloze overwinning geboekt op Cuba. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was in Japan veel te sterk voor het zwakste team in poule A: 51-23.

Angela Malestein was met liefst elf doelpunten de productiefste speelster aan de kant van Nederland. Lois Abbingh had met tien treffers eveneens een belangrijke bijdrage aan de overtuigende overwinning in de Aqua Dome in Kumamoto.

Nederland begon het WK zaterdag teleurstellend met een nederlaag tegen Slovenië (26-32), maar herstelde zich maandag met een overwinning op het fysiek sterke Angola (35-28). Donderdag en vrijdag wachten nog cruciale groepsduels met respectievelijk Servië en vicewereldkampioen Noorwegen.

Oranje is op dit moment gedeeld koploper in groep A met vier punten. Noorwegen en Servië hebben ook vier punten, maar spelen later op dinsdag nog tegen elkaar. De beste drie landen uit de in totaal vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

Een deel van de resultaten uit de eerste groepsfase gaat mee naar de hoofdronde, maar dat geldt niet voor de punten die zijn behaald tegen landen die zijn uitgeschakeld. Dat betekent dat het resultaat tegen Cuba en mogelijk ook Angola niet meegaan, mocht Oranje de groepsfase overleven.

Stand in poule A 1. Noorwegen 2-4 (83-36)

2. Nederland 3-4 (112-83)

3. Servië 2-4 (78-52)

4. Slovenië 2-2 (52-62)

5. Angola 2-0 (53-67)

6. Cuba 3-0 (66-144)

De handbalsters boekten hun tweede zege op het WK. (Foto: Pro Shots)

Wester pikt ook tegen zwak Cuba doelpunt mee

Cuba had de eerste twee groepswedstrijden al met groot verschil van Noorwegen (16-47) en Servië (27-46) verloren en bleek ook tegen Oranje volledig kansloos. Mede door treffers van Abbingh en Dione Housheer leidde Nederland na ruim een kwartier al met 13-5 en bij rust was het 22-11.

De vooraf al voorspelde overwinning kwam geen moment in gevaar, al liet de ploeg van Mayonnade in de tweede helft wel wat steekjes vallen. De eerste twee treffers na rust kwamen op naam van Cuba en keeper Tess Wester liet meerdere keren haar onvrede blijken over de soms afwezige dekking.

Na een wat moeizame start van de tweede helft kwam Nederland alsnog goed op gang, want van de laatste zestien treffers gingen er slechts drie naar Cuba. Nederland bleef productief en ging met succes op zoek naar de vijftigste treffer (Housheer), waarna Wester in de laatste seconden ook nog haar doelpunt meepikte door de bal van afstand in het doel te gooien.

Nederland eindigde de laatste twee wereldkampioenschappen op het podium (zilver in 2015 en brons in 2017) en hoopt ook nu weer eremetaal veilig te stellen. De wereldkampioen in Japan plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De nummers twee tot en met zeven mogen aan een olympisch kwalificatietoernooi meedoen.