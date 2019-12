De Nederlandse handbalsters hopen dinsdag tegen Cuba de tweede overwinning in de groepsfase van het WK te boeken. De wedstrijd in het Japanse Kumamoto is om 7.00 uur begonnen. Volg het duel in ons liveblog.

WK handbal

Nederland-Cuba 51-23

Oranje wint WK handbal · Handbalvrouwen laten niets heel van zwak Cuba

De Nederlandse handbalvrouwen boeken op het WK in Japan hun tweede zege in drie groepswedstrijden. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verslaat het nietige Cuba met liefst 51-23. Angela Malestein is met elf doelpunten topscorer namens Oranje. Lois Abbingh neemt tien doelpunten voor haar rekening. Het WK wordt voor Nederland donderdag hervat met een wedstrijd tegen Servië. WK handbal · 60' Doelpunt nummer vijftig (!) is een feit en wordt gemaakt door Dione Housheer. WK handbal · 58' Nederland is niet het eerste land dat dit WK met ruime cijfers van Cuba gaat winnen. Eerder verloren de Cubaanse vrouwen al dik van Servië (46-27) en Noorwegen (47-16). Oranje leidt inmiddels met 49-23. WK handbal · Met elf doelpunten is Angela Malestein vandaag topscorer van Oranje. WK handbal · 55' Van der Heijden doet ook een duit in het zakje: 46-22. WK handbal · 54' Smits stoomt op en verhoogt de stand naar 44-22 van. WK handbal · 52' Met haar elfde doelpunt maakt Malestein er 42-21 van. WK handbal · 51' Bont snelt naar binnen en maakt er 41-21 van. WK handbal · 49' Ondanks het goede aanvalsspel gaat er in de verdediging, tot frustratie van keepster Tess Wester, nog een hoop mis bij Oranje. Ook Cuba passeert de grens van twintig doelpunten: 39-20. WK handbal · 47' Ook Lois Abbingh gaat de dubbele cijfers halen. Met haar negende doelpunt maakt zij er 35-19 van. WK handbal · 43' Daar is het tiende doelpunt voor Angela Malestein. Oranje leidt met 33-18. WK handbal · 40' Er is geen houden aan in Kumamoto. Via Smeets en Malestein komt Nederland op een 31-16-voorsprong. WK handbal · 39' Malestein maakt op fraaie wijze twee razendsnelle doelpunten achter elkaar. Nederland leidt met 29-16. WK handbal · 37' Doelpunt nummer acht voor Abbingh, die de stand naar 27-15 trekt. WK handbal · 35' Via Housheer en Snelder loopt Oranje uit naar 25-14. WK handbal · 33' Estavana Polman is namens Oranje de eerste die na rust weet te scoren: 22-13. WK handbal · 31' Het eerste doelpunt na rust wordt gemaakt door Cuba: 22-12. WK handbal · WK handbal · 31' Oranje en Cuba betreden het veld en beginnen aan de tweede helft. WK handbal · Het is rust in Kumamoto. Mede dankzij zeven doelpunten van Lois Abbingh staat Oranje halverwege op een 22-11-voorsprong. WK handbal · 30' Op slag van rust maakt Laura van der Heijden er met haar eerste doelpunt van het duel ook nog 22-11 van. WK handbal · 29' Doelpunt nummer zeven voor Abbingh en Oranje heeft al voor de rust twintig goals gemaakt: 20-11. WK handbal · WK handbal · 26' Bont springt de cirkel in en trekt de stand naar 19-8. WK handbal · 23' Doelpunt nummer vijf voor Lois Abbingh, die er 17-7 van maakt. WK handbal · 19' Jessy Kramer noteert haar eerste doelpunt van de dag en maakt er 14-6 van. WK handbal · 17' Nederland maakt gehakt van Cuba. Via Housheer en Malestein pakt Oranje een 13-5-voorsprong. WK handbal · 16' Nederland heeft zoals verwacht weinig te vrezen van Cuba. Via Abbingh en Housheer loopt Oranje uit naar een 11-4-voorsprong. WK handbal · 12' Met haar tweede goal van de dag neemt Lois Abbingh de 8-3 voor haar rekening. Via Van Wetering loopt Oranje een halve minuut later uit naar 9-3 waarop Cuba een time-out aanvraagt. WK handbal · 11' Met een schot vanaf de cirkel maakt Cuba er 6-3 van, maar opnieuw is het Malestein die kort daarna voor de 7-3 zorgt. WK handbal · 9' De Cubaanse vrouwen komen via Rizo Gomez op 2-4, maar direct uit de tegenstoot maakt Malestein er 5-2 van. Twintig seconden later zorgt Housheer zelfs voor de 6-2. WK handbal · 7' Na een flitsende openingsfase is het nu al een aantal minuten wachten op een doelpunt. Oranje leidt nog altijd met 4-1. WK handbal · 3' De Cubaanse vrouwen maken snel gelijk, maar via Abbing en Malestein (2x) pakt Nederland al vroeg een 4-1-voorsprong. WK handbal · 1' Het duel gaat van start en binnen twintig seconden opent Oranje via Dione Housheer de score. WK handbal · Oranje begon het WK zaterdag slecht met een nederlaag tegen Slovenië, maar herstelde zich gisteren met een zege op Angola. WK handbal · De handbalvrouwen staan in het Aqua Dome in Kumamoto op het punt om te beginnen aan hun derde poulewedstrijd op het WK tegen Cuba.