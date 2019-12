De Iraanse topjudoka Saeid Mollaei heeft zondag een Mongolisch paspoort gekregen. Daarmee lijkt zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar weer een stap dichterbij te zijn.

Iran eiste in augustus dat Mollaei zich terug zou trekken bij de WK in Tokio, omdat de kans groot was dat de titelverdediger in de klasse tot 81 kilogram in de finale tegenover de Israëliër Sagi Muki zou komen te staan. Iran erkent Israël niet als land.

De 27-jarige Mollaei ging niet op de wens van zijn land in en werd vervolgens flink onder druk gezet door de autoriteiten, die naar verluidt dreigden zijn familie in moeilijkheden te brengen. Hij verloor zijn partij in de halve finales vervolgens expres en zit sindsdien ondergedoken. De Iraanse judobond heeft hem voor onbepaalde tijd geschorst.

Mollaei zal op 12 december bij het Masters-toernooi in het Chinese Qingdao voor het eerst zijn opwachting maken onder de Mongolische vlag. Aanvankelijk zou hij daar uitkomen voor een internationaal vluchtelingenteam. Judofederatie IJF heeft Mollaei al erkend als Mongolisch judoka.

Mollaei verwacht naar Spelen te gaan

Met die erkenning lijkt ook zijn deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020 weer een stap dichterbij te zijn. De topjudoka heeft naar eigen zeggen al de garantie van het (IJF) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat hij volgend jaar in Japan in actie kan komen.

"Het is mijn allergrootste doel en ik zal doen wat ik kan. Ik ben al volop in training. Ik wil naar de Spelen om de enige medaille die ik nog mis te pakken: olympisch goud", zei Mollaei in september.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet in het judo. Op de Spelen van 2004 weigerde de Iraanse wereldkampioen Arash Mirasmaeili het op te nemen tegen de Israëliër Ehud Vaks en drie jaar geleden werd Islam El Shehaby uit Egypte naar huis gestuurd nadat hij weigerde Or Sasson uit Israël de hand te schudden.