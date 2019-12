Tess Wester is blij dat de Nederlandse handbalsters zich maandag hebben hersteld van de teleurstellende start van het WK in Japan. Oranje won twee dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Slovenië met enige moeite van Angola (35-28).

"Het bereiken van de hoofdronde was bij een nederlaag zo goed als onhaalbaar geweest. Dus het is een opluchting dat we weten dat het nog mogelijk is, maar de zege is vooral ook een bevestiging dat we het wél kunnen", zei Wester in Kumamoto tegen de NOS.

Oranje was zaterdag tegen Slovenië geen schim van de ploeg die de laatste jaren zo succesvol was op de grote toernooien. Vooral de dekking liet te wensen over tegen de Sloveense vrouwen en dus greep bondscoach Emmanuel Mayonnade in tegen Angola.

"We zijn in de dekking wat meer teruggegaan naar ons vertrouwde systeem", aldus de 26-jarige Wester. "Dat heeft tegen Angola goed gewerkt. Je ziet vooral dat het vertrouwen erin zit. Het is soms even zoeken, maar ik ben heel erg blij dat ik het goed heb opgepakt en dat we hebben gewonnen."

Tess Wester is opgelucht door de zege op Angola. (Foto: Pro Shots)

'We maakten nog wel onnodige foutjes'

Heel makkelijk ging het overigens niet voor Nederland, dat zoals verwacht moeite had met het fysieke spel van Angola. De Afrikaanse speelsters maakten de nodige overtredingen, maar werden op kwaliteit afgetroefd door Oranje.

"Angola is een heel stugge ploeg met ontzettend grote en fysiek sterke meiden. We maakten nog wel wat onnodige foutjes, maar ik denk we het goed hebben opgelost. De tactiek heeft tegen Angola gewerkt, nu op naar Cuba."

Nederland speelt dinsdag al tegen Cuba, de zwakste ploeg in groep A. De formatie verloor de eerste twee wedstrijden kansloos van vicewereldkampioen Noorwegen en Servië. De beste drie landen uit de poule van zes gaan door naar de hoofdronde.