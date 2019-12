De Nederlandse handbalsters hebben maandag eerherstel getoond na de teleurstellende start van het WK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was in het tweede groepsduel in Japan te sterk voor Angola: 35-28.

Lois Abbingh was met elf treffers verantwoordelijk voor een groot deel van de doelpuntenproductie van Oranje. Estavana Polman en Laura van der Heijden tekenden respectievelijk voor zes en vijf goals in de Aqua Dome in Kumamoto.

Nederland begon het WK zaterdag met een pijnlijke nederlaag. Slovenië was met liefst zes doelpunten verschil te sterk (26-32) voor de ploeg van de Fransman Mayonnade, die bezig is aan zijn eerste grote toernooi als bondscoach van Oranje.

Kelly Dulfer liep in die wedstrijd een lichte knieblessure op en was niet fit genoeg voor het tweede groepsduel. Mogelijk blijft ze dinsdag ook tegen Cuba aan de kant. Martine Smeets speelde tegen Japan haar honderdste interland.

De andere landen in groep A zijn Noorwegen en Servië. De beste drie ploegen plaatsen zich voor de hoofdronde, waarin ze het opnemen tegen de beste drie landen uit poule B. De twee landen met de meeste punten in de hoofdronde gaan naar de halve finales.

Nederland hoopt net als op de laatste twee WK's op het podium te eindigen (zilver in 2015 en brons in 2017). De wereldkampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, terwijl de nummers twee tot en met zeven zeker zijn van deelname aan een olympisch kwalificatietoernooi.

Stand in poule A 1. Servië 2-4 (78-52)

2. Noorwegen 1-2 (47-16)

3. Slovenië 1-2 (32-26)

4. Nederland 2-2 (61-60)

5. Angola 2-0 (53-67)

6. Cuba 2-0 (43-93)

Fysiek sterk Angola maakt het Oranje moeilijk

De speelsters van Nederland waakten voor het tweede groepsduel voor de fysieke kracht van Angola en dat was niet onterecht. De kampioen van Afrika, die al zeker is van deelname aan de Spelen, maakte een hoop overtredingen en zag in de eerste minuten al twee spelers een tijdstraf krijgen.

Oranje, dat door de overtredingen in de eerste helft vier keer mocht aanleggen voor een strafworp, liet zich niet van de wijs brengen en kwam op een 6-3-voorsprong. Die marge bleef lange tijd intact, al liep Nederland aan het einde van de eerste helft alsnog weg naar een voorsprong van 17-12.

Ondanks het kwaliteitsverschil verzuimde Nederland na rust weg te lopen bij Angola. De Afrikanen kwamen mede dankzij de productieve Azanaide Carlos en de matige dekking bij Oranje terug tot 24-27, maar echt spannend werd het niet meer in Kumamoto.

Mede dankzij Polman en jubilaris Smeets scoorde Oranje vier keer op rij en even later was de marge al acht. Nederland verzuimde in de slotfase tot zichtbare ergernis van bondscoach Mayonnade aan het doelsaldo te werken, maar won wel en herstelde zich van de valse WK-start.