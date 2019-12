WK handbal ·

Inger Smits, die er tegen Slovenië niet bij was, is toegevoegd aan de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Angola. Aangezien Oranje met 15 speelsters is begonnen op het wedstrijdformulier kost deze toevoeging geen ‘wijziging’. Gedurende het toernooi kan een coach drie wijzigingen in de selectie doorvoeren.