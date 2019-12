Mathieu van der Poel, Max Verstappen en Virgil van Dijk zijn genomineerd voor de prijs van Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de Jaap Eden Award naar Suzanne Schulting - de winnares van vorig jaar - Sifan Hassan of Annemiek van Vleuten.

De NOS en sportkoepel NOC*NSF maakten de nominaties voor het Sportgala zondag openbaar.

Van der Poel lijkt de favoriet voor de Jaap Eden voor Sportman van het Jaar. De 24-jarige renner werd wereldkampioen veldrijden, won de EK-titel op de mountainbike en maakte op de weg indruk met onder meer de zege in de Amstel Gold Race.

Van Dijk (28) won de Champions League met Liverpool en haalde als aanvoerder van Oranje de finale van de Nations League. Bovendien plaatste het Nederlands elftal zich voor het EK van volgend jaar.

De 22-jarige Verstappen eindigde als eerste Nederlander als derde in de WK-stand van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur, die in 2016 al een keer tot Sportman van het Jaar werd verkozen, won dit jaar drie Grands Prix.

Hassan (26) was de ster van de WK atletiek in Doha met een unieke dubbel: goud op 1.500 meter en de 10.000 meter. Schulting (22) werd als eerste Nederlandse shorttrackster wereldkampioen en Van Vleuten (37) won het WK op de weg na een indrukwekkende solo van ruim 100 kilometer.

Twee voetbalteams bij nominaties Sportploeg

In de categorie Sportploeg van het Jaar zijn vier genomineerden. Met Ajax en de Oranjevrouwen is het voetbal goed vertegenwoordigd. De teamsprinters bij het baanwielrennen - die vorig jaar wonnen - en de roeiers van de dubbelvier (mannen) maken ook nog kans.

Rolstoeltennisster Diede de Groot, para-skiër Jeroen Kampschreur en para-cyclist en para-triatleet Jetze Plat zijn de nominaties voor de prijs Paralympisch Sporter van het Jaar.

De Jaap Eden voor Coach van het Jaar gaat naar Ajax-trainer Erik ten Hag, bondscoach Sarina Wiegman (Oranjevrouwen) of Hugo Haak, de coach van de succesvolle sprinters in het baanwielrennen.

Nominaties Sportgala Sportman van het Jaar: Mathieu van der Poel, Virgil van Dijk, Max Verstappen

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan, Suzanne Schulting, Annemiek van Vleuten

Paralympisch Sporter van het Jaar: Diede de Groot, Jeroen Kampschreur, Jetze Plat

Sportploeg van het Jaar: Ajax, Oranjevrouwen, roeiers dubbelvier, teamsprinters baanwielrennen

Coach van het Jaar: Erik ten Hag, Sarina Wiegman, Hugo Haak

NOS en sportkoepel NOC*NSF maakten vorige week al de shortlists bekend met daarop de kanshebbers voor de Jaap Eden Awards. Uit die lijsten heeft een vakjury de nominaties samengesteld.

De prijzen zijn voor prestaties tussen 1 december 2018 en 30 november 2019. De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala, dat op woensdag 18 december wordt gehouden in AFAS Live in Amsterdam en waar de aanwezige sporters en coaches hun stemmen mogen uitbrengen. De uitslag van die stemming telt voor 50 procent mee, de stemming van de vakjury is verantwoordelijk voor de andere 50 procent.

De vakjury bestaat dit jaar uit voorzitter Bas van de Goor en de leden Fred Buddenberg, Foppe de Haan, Marc Lammers, Ralf van der Rijst, Marije Smits, Marianne Timmer, Maarten van der Weijden en Ewoud van Winsen.

Vorig jaar gingen de Jaap Eden Awards naar Schulting (Sportvrouw), schaatser Kjeld Nuis (Sportman), snowboardster Bibian Mentel (Paralympisch), Jac Orie en Raemon Sluiter (Coach) en de teamsprinters bij het baanwielrennen (Sportploeg). Voetballer Matthijs de Ligt werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.